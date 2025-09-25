Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,03

EUR

48,66

--0,14

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

48,99

48,79

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские города могут получить поддержку от государства для повышения энергоэффективности

утепление
Украинские общины могут получить поддержку для энергоэффективных проектов / Depositphotos

Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Программой SPARC объявили конкурс для украинских городов, направленный на повышение энергоэффективности и развитие коммунальных предприятий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Участие могут принимать городские территориальные общины Украины, кроме находящихся в зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Города-партнеры получат комплексную поддержку:

  • экспертную и техническую помощь по энергопланированию и теплоснабжению;
  • внедрение цифровых решений по модернизации систем;
  • помощь с сертификацией и энергоаудитами по международным стандартам;
  • поддержку в разработке и реализации инвестиционных проектов с участием международных финансовых организаций;
  • другие инструменты развития коммунальных предприятий.

Дедлайн подачи заявок – 3 октября 2025 года.

Добавим, Кабинет министров принял постановление, устанавливающее порядок использования средств из государственного бюджета для повышения энергоэффективности общественных зданий. Общий бюджет проекта составляет 100 млн. евро.

Автор:
Татьяна Гойденко