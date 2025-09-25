- Категория
Украинские города могут получить поддержку от государства для повышения энергоэффективности
Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Программой SPARC объявили конкурс для украинских городов, направленный на повышение энергоэффективности и развитие коммунальных предприятий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
Участие могут принимать городские территориальные общины Украины, кроме находящихся в зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях.
Города-партнеры получат комплексную поддержку:
- экспертную и техническую помощь по энергопланированию и теплоснабжению;
- внедрение цифровых решений по модернизации систем;
- помощь с сертификацией и энергоаудитами по международным стандартам;
- поддержку в разработке и реализации инвестиционных проектов с участием международных финансовых организаций;
- другие инструменты развития коммунальных предприятий.
Дедлайн подачи заявок – 3 октября 2025 года.
Добавим, Кабинет министров принял постановление, устанавливающее порядок использования средств из государственного бюджета для повышения энергоэффективности общественных зданий. Общий бюджет проекта составляет 100 млн. евро.