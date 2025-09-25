Украинские города могут получить поддержку от государства для повышения энергоэффективности

Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Программой SPARC объявили конкурс для украинских городов, направленный на повышение энергоэффективности и развитие коммунальных предприятий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Участие могут принимать городские территориальные общины Украины, кроме находящихся в зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Города-партнеры получат комплексную поддержку:

экспертную и техническую помощь по энергопланированию и теплоснабжению;

внедрение цифровых решений по модернизации систем;

помощь с сертификацией и энергоаудитами по международным стандартам;

поддержку в разработке и реализации инвестиционных проектов с участием международных финансовых организаций;

другие инструменты развития коммунальных предприятий.

Дедлайн подачи заявок – 3 октября 2025 года.

Добавим, Кабинет министров принял постановление, устанавливающее порядок использования средств из государственного бюджета для повышения энергоэффективности общественных зданий. Общий бюджет проекта составляет 100 млн. евро.