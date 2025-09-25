- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українські міста можуть отримати підтримку від держави для підвищення енергоефективності
Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Програмою SPARC оголосили конкурс для українських міст, спрямований на підвищення енергоефективності та розвиток комунальних підприємств.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.
Участь можуть брати міські територіальні громади України, окрім тих, що знаходяться у зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.
Міста-партнери отримають комплексну підтримку:
- експертну та технічну допомогу з енергопланування та теплопостачання;
- впровадження цифрових рішень для модернізації систем;
- допомогу із сертифікацією та енергоаудитами за міжнародними стандартами;
- підтримку у розробці та реалізації інвестиційних проєктів за участю міжнародних фінансових організацій;
- інші інструменти розвитку комунальних підприємств.
Дедлайн подачі заявок — 3 жовтня 2025 року.
Додамо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка встановлює порядок використання коштів з державного бюджету для підвищення енергоефективності громадських будівель. Загальний бюджет проєкту становить 100 млн євро.