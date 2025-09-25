Українські міста можуть отримати підтримку від держави для підвищення енергоефективності

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Програмою SPARC оголосили конкурс для українських міст, спрямований на підвищення енергоефективності та розвиток комунальних підприємств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Участь можуть брати міські територіальні громади України, окрім тих, що знаходяться у зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Міста-партнери отримають комплексну підтримку:

експертну та технічну допомогу з енергопланування та теплопостачання;

впровадження цифрових рішень для модернізації систем;

допомогу із сертифікацією та енергоаудитами за міжнародними стандартами;

підтримку у розробці та реалізації інвестиційних проєктів за участю міжнародних фінансових організацій;

інші інструменти розвитку комунальних підприємств.

Дедлайн подачі заявок — 3 жовтня 2025 року.

Додамо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка встановлює порядок використання коштів з державного бюджету для підвищення енергоефективності громадських будівель. Загальний бюджет проєкту становить 100 млн євро.