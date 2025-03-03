Уряд виділяє 100 млн євро на модернізацію громадських будівель та підвищення енергоефективності

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка встановлює порядок використання коштів з державного бюджету для підвищення енергоефективності громадських будівель. Загальний бюджет проєкту становить 100 млн євро.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Що відомо про проєкт

Проєкт "Енергоефективність громадських будівель в Україні" з бюджетом 100 млн євро стартує за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Він передбачає модернізацію шкіл, дитсадків, лікарень та інших громадських закладів, що потребують покращення енергоспоживання.

Загальний бюджет проєкту становить 100 млн євро, з яких 7 млн євро нададуть як грант для реконструкції медичних закладів.

Реалізація проєкту дозволить значно покращити енергоефективність медичних закладів, які є комунальними підприємствами або установами.

Ця постанова відкриває можливість спрямовувати кошти на заходи, що зменшать споживання енергії в громадських будівлях, підвищать їхню енергоефективність та скоротять витрати на енергоресурси.

Фінансування проєктів відбудови енергетики

Нагадаємо, Ощадбанк запропонував підприємствам ММСБ доступні кредити на придбання альтернативних джерел енергії за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" або за індивідуальними умовами зі ставкою від 13,5%.

Окрім Ощаду, подібне кредитування пропонує і ПриватБанк. Він також відкрив прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів тощо – всього, що потрібно для енергонезалежності.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.