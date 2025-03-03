Правительство выделяет 100 млн евро на модернизацию общественных зданий и повышение энергоэффективности

Кабинет министров принял постановление, устанавливающее порядок использования средств из государственного бюджета для повышения энергоэффективности общественных зданий. Общий бюджет проекта составляет 100 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Что известно о проекте

Проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" с бюджетом 100 млн. евро стартует при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Он предусматривает модернизацию школ, детсадов, больниц и других общественных заведений, нуждающихся в улучшении энергопотребления.

Общий бюджет проекта составляет 100 млн евро, из которых 7 млн евро предоставят как грант для реконструкции медицинских учреждений.

Реализация проекта позволит значительно улучшить энергоэффективность медицинских учреждений, являющихся коммунальными предприятиями или учреждениями.

Это постановление открывает возможность направлять средства на мероприятия, которые снизят потребление энергии в общественных зданиях, повысят их энергоэффективность и сократят затраты на энергоресурсы.

Финансирование проектов восстановления энергетики

Напомним, Сбербанк предложил предприятиям ММСБ доступные кредиты на приобретение альтернативных источников энергии за государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%" или по индивидуальным условиям со ставкой от 13,5%.

Кроме Ощада, подобное кредитование предлагает и ПриватБанк. Он также открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что необходимо для энергонезависимости.

Ранее Национальный банк Украины принял решения, которые усилит финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.