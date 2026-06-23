Всемирный банк одобрил для Украины новую программу почти на 3,4 миллиарда долларов

Совет директоров Всемирного банка одобрил Первую программу политики развития "Рабочие места в Украине и рост частного сектора" (DPO). Инициатива направлена на поддержку правительственных реформ для привлечения частных инвестиций, разрешения дефицита кадров и интеграции с рынками Европейского Союза.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Всемирного банка.

Утвержденная операция является первой в рамках запланированной серии из двух программ и обеспечит финансирование на общую сумму 3,39 млрд долларов.

Этот пакет финансовой помощи включает ссуду Всемирного банка на сумму 1,04 млрд долларов, которая подкреплена кредитной поддержкой на 540 млн долларов от фонда ADVANCE Ukraine при содействии правительства Японии и гарантиями на 500 млн долларов от Великобритании, а также грант в размере 2,35 млрд долларов от Фонда финансового посредничества.

Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подчеркнул, что даже в сверхсложных условиях войны Украина продолжает уверенно реализовывать реформы, усиливать рыночные институты и создавать условия для частного капитала на пути членства в ЕС.

Ключевые направления реформ в рамках программы

Финансирование от Всемирного банка привязано к реализации структурных изменений в трех стратегических областях украинской экономики:

Стимулирование частного сектора: реформирование нормативной базы публично-частного партнерства, улучшение финансового посредничества для малого и среднего бизнеса, а также активизация процессов приватизации. Развитие рынка труда: модернизация жилищной политики, поддержка и развитие предпринимательства среди ветеранов, расширение вовлеченности женщин в рынок труда и устранение дисбаланса между квалификацией кадров и требованиями работодателей. Трансграничная интеграция: повышение прозрачности выплат для поддержки аграрного сектора, объединение украинского рынка электроэнергии с европейской энергосистемой и адаптация экологического мониторинга к стандартам ЕС.

Напомним, Всемирный банк презентовал масштабный план реформ для морских портов Украины. Аналитический обзор международного института подробно описывает текущее состояние отрасли в условиях войны, системные вызовы из-за ограничений безопасности, логистические проблемы, а также предлагает перспективные направления финансирования и модернизации портовой инфраструктуры.