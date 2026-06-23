Світовий банк схвалив для України нову програму майже на 3,4 мільярда доларів

Рада директорів Світового банку схвалила Першу програму політики розвитку "Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору" (DPO). Ініціатива спрямована на підтримку урядових реформ для залучення приватних інвестицій, вирішення дефіциту кадрів та інтеграції з ринками Європейського Союзу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз Світового банку.

Затверджена операція є першою у межах запланованої серії з двох програм і забезпечить фінансування загальною сумою 3,39 млрд доларів.

Цей пакет фінансової допомоги включає позику Світового банку на суму 1,04 млрд доларів, яка підкріплена кредитною підтримкою на 540 млн доларів від фонду ADVANCE Ukraine за сприяння уряду Японії та гарантіями на 500 млн доларів від Великої Британії, а також грант у розмірі 2,35 млрд доларів від Фонду фінансового посередництва F.O.R.T.I.S.

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підкреслив, що навіть у надскладних умовах війни Україна продовжує впевнено реалізовувати реформи, посилювати ринкові інституції та створювати умови для приватного капіталу на шляху до членства в ЄС.

Ключові напрями реформ у межах програми

Фінансування від Світового банку прив'язане до реалізації структурних змін у трьох стратегічних сферах української економіки:

Стимулювання приватного сектору: реформування нормативної бази для публічно-приватного партнерства, покращення фінансового посередництва для малого і середнього бізнесу, а також активізація процесів приватизації. Розвиток ринку праці: модернізація житлової політики, підтримка та розвиток підприємництва серед ветеранів, розширення залученості жінок до ринку праці та усунення дисбалансу між кваліфікацією кадрів і вимогами роботодавців. Транскордонна інтеграція: підвищення прозорості виплат для підтримки аграрного сектору, об'єднання українського ринку електроенергії з європейською енергосистемою та адаптація екологічного моніторингу до стандартів ЄС.

Нагадаємо, Світовий банк презентував масштабний план реформ для морських портів України. Аналітичний огляд міжнародної інституції детально описує поточний стан галузі в умовах війни, системні виклики через безпекові обмеження, логістичні проблеми, а також пропонує перспективні напрями фінансування та модернізації портової інфраструктури.