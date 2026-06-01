Украинские компании прогнозируют замедление роста цен и больше заказов

Бизнес в Украине увеличил деловую активность в мае
Украинские предприятия третий месяц подряд демонстрируют оптимизм по результатам своей деятельности. Предприятия прогнозируют более медленный рост цен и увеличение заказов.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк.

В мае 2026 года ИОДА выросла до 52.1 пункта по сравнению с 51.7 в апреле (в мае прошлого года показатель составил 50.8).

Положительным настроениям большинства секторов способствовали устойчивая ситуация в энергетике, стабильное поступление международной финансовой помощи, оживление потребительского спроса, улучшение инфляционных ожиданий и сезонный фактор.

Как изменились настроения по секторам:

  • Строительство: Третий месяц подряд демонстрирует самые высокие оценки среди всех секторов. Этому способствует бюджетное финансирование строительства дорог, восстановление поврежденной инфраструктуры, высокий внутренний спрос и сезонность.
  • Промышленность: Улучшила положительные оценки благодаря быстрому спросу и стабильному энергоснабжению. Промышленники ожидают роста объемов производства и новых заказов, в том числе экспортных.
  • Сфера услуг: Также третий раз подряд отчитывается о положительной динамике благодаря стабильной ситуации в энергосистеме и оживлению спроса.
  • Торговля: Единый сектор, сдержанно оценивший свою активность. Главные причины – удорожание горючего, курсовые колебания и, как следствие, рост собственных расходов компаний.

В целом, респонденты всех секторов прогнозируют замедление темпов роста как закупочных цен, так и тарифов на собственную продукцию или услуги.

Ситуация на рынке труда остается неоднородной. Увеличивать численность работников планируют предприятия по строительству и торговле. В сфере услуг, особенно в промышленности, бизнес настроен на дальнейшее сокращение персонала.

Напомним, индекс возобновления деловой активности (ИУДА) в Украине в апреле снизился до -0,11, что является самым низким значением с марта 2023 года.

Автор:
Татьяна Бессараб