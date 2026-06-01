Українські компанії прогнозують уповільнення зростання цін та більше замовлень

Бізнес в Україні збільшив ділову активність у травні

Українські підприємства третій місяць поспіль демонструють оптимізм щодо результатів своєї діяльності. Підприємства прогнозують повільніше зростання цін та збільшення замовлень.

Як пише Delo.ua, про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк.

У травні 2026 року ІОДА зріс до 52.1 пункту порівняно з 51.7 у квітні (у травні минулого року показник становив 50.8).

Позитивним настроям більшості секторів сприяли стійка ситуація в енергетиці, стабільне надходження міжнародної фінансової допомоги, пожвавлення споживчого попиту, поліпшення інфляційних очікувань та сезонний фактор.

Як змінилися настрої по секторах:

  • Будівництво: Третій місяць поспіль демонструє найвищі оцінки серед усіх секторів. Цьому сприяють бюджетне фінансування будівництва доріг, відновлення пошкодженої інфраструктури, високий внутрішній попит та сезонність.
  • Промисловість: Поліпшила позитивні оцінки завдяки жвавому попиту та стабільному енергопостачанню. Промисловці очікують зростання обсягів виробництва та нових замовлень, зокрема експортних.
  • Сфера послуг: Також втретє поспіль звітує про позитивну динаміку завдяки стабільній ситуації в енергосистемі та пожвавленню попиту.
  • Торгівля: Єдиний сектор, який стримано оцінив свою активність. Головні причини — здорожчання пального, курсові коливання та, як наслідок, зростання власних витрат компаній.

Загалом респонденти всіх секторів прогнозують уповільнення темпів зростання як закупівельних цін, так і тарифів на власну продукцію чи послуги.

Ситуація на ринку праці залишається неоднорідною. Збільшувати чисельність працівників планують підприємства будівництва та торгівлі. Натомість у сфері послуг, і особливо в промисловості, бізнес налаштований на подальше скорочення персоналу.

Нагадаємо, індекс відновлення ділової активності (ІВДА) в Україні у квітні знизився до -0,11, що є найнижчим значенням із березня 2023 року. 

Тетяна Бесараб