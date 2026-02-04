Украинские сыровары под давлением европейского импорта: что происходит с рынком

Украинские производители сыра в январе работали в условиях сложной рыночной конъюнктуры из-за конкуренции с более дешевой европейской продукцией. В то же время, снижение цен на молочное сырье и замедление импорта дали отрасли первые признаки стабилизации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Инфагро.

Европейский сыр против украинского

Часть производителей пыталась удержать объемы продаж за счет активных акций и понижения цен. В то же время, другие компании решили не возобновлять производство после его сокращения в конце 2025 года.

Несмотря на это, рынок начал показывать первые признаки выравнивания. Импорт сыра возрос, однако темпы роста оказались значительно более сдержанными, чем прогнозировалось ранее. Дополнительная поддержка отрасли обеспечила снижение цен на молочное сырье, что положительно повлияло на себестоимость производства и позволило активнее использовать ценовые стимулы для поддержания спроса.

Угроза дальнейшего роста импорта сохраняется, однако пока она выглядит менее ощутимой. Ослабление евро не способствует импортерам, а цены на сыр в странах ЕС прекратили понижение. По оценкам участников рынка, к весне отрасль имеет шансы преодолеть острейшие кризисные проявления.

В то же время эксперты отмечают необходимость системных изменений. В частности, производителям следует активнее работать с торговыми сетями по уменьшению их наценки, а также пересматривать базовые цены на продукцию вместо возложения исключительно на краткосрочные акционные предложения. Текущая экономическая ситуация позволяет сделать такие шаги, которые могли бы упростить конкуренцию с импортом, частично восстановить производственные объемы после длительного спада и уменьшить напряжение в отношениях с поставщиками молока.

Несмотря на ценовое давление, существенное сокращение производства сырных продуктов пока не зафиксировано. Из-за высокой стоимости классических сыров спрос на творожные продукты на внутреннем рынке остается относительно высоким, что позволяет предприятиям удерживать производственную активность даже при сложных рыночных условиях.

Напомним, украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса, но это спровоцировало рост импортной продукции. По данным отраслевых аналитиков, основной причиной ухудшения ситуации для отечественных производителей явился агрессивный рост импорта дешевой европейской продукции.