Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские сыровары под давлением европейского импорта: что происходит с рынком

сыр
Украинские сыровары продолжают терять позиции из-за дешевого импорта из ЕС / Depositphotos

Украинские производители сыра в январе работали в условиях сложной рыночной конъюнктуры из-за конкуренции с более дешевой европейской продукцией. В то же время, снижение цен на молочное сырье и замедление импорта дали отрасли первые признаки стабилизации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Инфагро.

Европейский сыр против украинского

Часть производителей пыталась удержать объемы продаж за счет активных акций и понижения цен. В то же время, другие компании решили не возобновлять производство после его сокращения в конце 2025 года.

Несмотря на это, рынок начал показывать первые признаки выравнивания. Импорт сыра возрос, однако темпы роста оказались значительно более сдержанными, чем прогнозировалось ранее. Дополнительная поддержка отрасли обеспечила снижение цен на молочное сырье, что положительно повлияло на себестоимость производства и позволило активнее использовать ценовые стимулы для поддержания спроса.

Угроза дальнейшего роста импорта сохраняется, однако пока она выглядит менее ощутимой. Ослабление евро не способствует импортерам, а цены на сыр в странах ЕС прекратили понижение. По оценкам участников рынка, к весне отрасль имеет шансы преодолеть острейшие кризисные проявления.

В то же время эксперты отмечают необходимость системных изменений. В частности, производителям следует активнее работать с торговыми сетями по уменьшению их наценки, а также пересматривать базовые цены на продукцию вместо возложения исключительно на краткосрочные акционные предложения. Текущая экономическая ситуация позволяет сделать такие шаги, которые могли бы упростить конкуренцию с импортом, частично восстановить производственные объемы после длительного спада и уменьшить напряжение в отношениях с поставщиками молока.

Несмотря на ценовое давление, существенное сокращение производства сырных продуктов пока не зафиксировано. Из-за высокой стоимости классических сыров спрос на творожные продукты на внутреннем рынке остается относительно высоким, что позволяет предприятиям удерживать производственную активность даже при сложных рыночных условиях.

Напомним, украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса, но это спровоцировало рост импортной продукции. По данным отраслевых аналитиков, основной причиной ухудшения ситуации для отечественных производителей явился агрессивный рост импорта дешевой европейской продукции.

Автор:
Ольга Опенько