Українські сировари під тиском європейського імпорту: що відбувається з ринком

Українські виробники сиру у січні працювали в умовах складної ринкової кон’юнктури через конкуренцію з дешевшою європейською продукцією. Водночас зниження цін на молочну сировину та уповільнення імпорту дали галузі перші ознаки стабілізації.

Як пише Delo.ua, про це інформує Інфагро.

Європейський сир проти українського

Частина виробників намагалася втримати обсяги продажів за рахунок активних акцій та зниження цін. Водночас інші компанії вирішили не відновлювати виробництво після його скорочення наприкінці 2025 року.

Попри це, ринок почав демонструвати перші ознаки вирівнювання. Імпорт сиру зріс, однак темпи зростання виявилися значно стриманішими, ніж прогнозувалося раніше. Додаткову підтримку галузі забезпечило зниження цін на молочну сировину, що позитивно вплинуло на собівартість виробництва та дозволило активніше використовувати цінові стимули для підтримки попиту.

Загроза подальшого зростання імпорту зберігається, проте наразі вона виглядає менш відчутною. Ослаблення євро не сприяє імпортерам, а ціни на сир у країнах ЄС припинили зниження. За оцінками учасників ринку, до весни галузь має шанси подолати найгостріші кризові прояви.

Водночас експерти наголошують на необхідності системних змін. Зокрема, виробникам варто активніше працювати з торговельними мережами щодо зменшення їхньої націнки, а також переглядати базові ціни на продукцію замість покладання виключно на короткострокові акційні пропозиції. Поточна економічна ситуація дозволяє зробити такі кроки, що могло б спростити конкуренцію з імпортом, частково відновити виробничі обсяги після тривалого спаду та зменшити напругу у відносинах із постачальниками молока.

Попри ціновий тиск, істотного скорочення виробництва сирних продуктів наразі не зафіксовано. Через високу вартість класичних сирів попит на сирні продукти на внутрішньому ринку залишається відносно високим, що дозволяє підприємствам утримувати виробничу активність навіть за складних ринкових умов.

Нагадаємо, українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту, але це спровокувало зростання імпортної продукції. За даними галузевих аналітиків, основною причиною погіршення ситуації для вітчизняних виробників стало агресивне зростання імпорту дешевої європейської продукції.