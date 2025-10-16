Украинский автобусный парк вырос на 33% с начала года

В январе-сентябре 2025 автобусный парк Украины пополнился 1888 транспортными средствами, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

В общей сложности из этого объема 935 автобусов были новыми (рост на 16%), а 953 – подержанными (рост на 56%). Доля новой техники в сентябре составила 58%, тогда как в прошлом году этот показатель достигал 63%.

Среди новых автобусов, которые чаще всего проходили первую регистрацию в сентябре, лидерами стали:

Zaz – 38 единиц;

Ataman – 29 единиц;

Etalon – 19 единиц.

Среди б/у автобусов самыми популярными марками были:

Mercedes-Benz – 49 единиц;

Vdl – 8 единиц;

Van Hool – 8 единиц.

В августе 2025 года украинский автобусный парк пополнился 259 новыми и подержанными автобусами. Это на 61% больше, чем в августе прошлого года.