Украинский автобусный парк вырос на 33% с начала года
В январе-сентябре 2025 автобусный парк Украины пополнился 1888 транспортными средствами, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
В общей сложности из этого объема 935 автобусов были новыми (рост на 16%), а 953 – подержанными (рост на 56%). Доля новой техники в сентябре составила 58%, тогда как в прошлом году этот показатель достигал 63%.
Среди новых автобусов, которые чаще всего проходили первую регистрацию в сентябре, лидерами стали:
- Zaz – 38 единиц;
- Ataman – 29 единиц;
- Etalon – 19 единиц.
Среди б/у автобусов самыми популярными марками были:
- Mercedes-Benz – 49 единиц;
- Vdl – 8 единиц;
- Van Hool – 8 единиц.
В августе 2025 года украинский автобусный парк пополнился 259 новыми и подержанными автобусами. Это на 61% больше, чем в августе прошлого года.