Український автобусний парк зріс на 33% від початку року
У січні–вересні 2025 року автобусний парк України поповнився 1888 транспортними засобами, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Загалом із цього обсягу 935 автобусів були новими (зростання на 16%), а 953 – вживаними (зростання на 56%). Частка нової техніки у вересні становила 58%, тоді як торік цей показник сягав 63%.
Серед нових автобусів, які найчастіше проходили першу реєстрацію у вересні, лідерами стали:
- Zaz – 38 одиниць;
- Ataman – 29 одиниць;
- Etalon – 19 одиниць.
Серед вживаних автобусів найпопулярнішими марками були:
- Mercedes-Benz – 49 одиниць;
- Vdl – 8 одиниць;
- Van Hool – 8 одиниць.
Додамо, у серпні 2025 року український автобусний парк поповнився 259 новими та вживаними автобусами. Це на 61% більше, ніж у серпні минулого року.