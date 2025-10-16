Український автобусний парк зріс на 33% від початку року

У січні–вересні 2025 року автобусний парк України поповнився 1888 транспортними засобами, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом із цього обсягу 935 автобусів були новими (зростання на 16%), а 953 – вживаними (зростання на 56%). Частка нової техніки у вересні становила 58%, тоді як торік цей показник сягав 63%.

Серед нових автобусів, які найчастіше проходили першу реєстрацію у вересні, лідерами стали:

Zaz – 38 одиниць;

Ataman – 29 одиниць;

Etalon – 19 одиниць.

Серед вживаних автобусів найпопулярнішими марками були:

Mercedes-Benz – 49 одиниць;

Vdl – 8 одиниць;

Van Hool – 8 одиниць.

Додамо, у серпні 2025 року український автобусний парк поповнився 259 новими та вживаними автобусами. Це на 61% більше, ніж у серпні минулого року.