Украинский бренд Lamel достиг рекорда в США: $1,367 млн за неделю после $1 млн годовых продаж

Продажи продукции украинского бренда Lamel на рынке США за неделю превысили $1 миллион. Один клиент подписал контракт на сумму $1,367 млн, что стало значительным достижением для компании после того, как в 2024 году ее годовые продажи в США достигли $1 млн.

Об этом сообщила владелица косметических брендов Lamel и LN PRO Наталья Яроменко.

Lamel преуспевает в США

В 2024 году бренд Lamel завершил год с продажами на рынке США на сумму $1 млн, вкладывая все усилия и ресурсы в продвижение своей продукции.

Но на этой неделе компания достигла нового этапа: ее первый заказ в Америке от одного клиента составил $1,367 млн. Это вдвое больше, чем годовой объем продаж бренда в 2024 году.

"Это не просто цифра. Это знак. Знак того, что мы на правильном пути. Что наши риски, усилия, вера и упрямство имеют значение", — подчеркнула Яроменко.

О планах на год

План на 2025 год – увеличить продажи на американском рынке на 400%. В компании уверены, что этого результата они добьются.

В будущем Lamel обещает поделиться опытом, как компания преодолевала все трудности и училась на ошибках, возникающих на новом рынке.

"Когда-то я расскажу, сколько ошибок мы сделали на этом рынке. Как преодолевали каждый шаг. Как учились на собственных граблях. Но сегодня — хочу просто зафиксировать этот момент. И сказать спасибо. Спасибо команде несгибаемых украинок... Мы только начинаем", — подытожила она.

Что известно о Lamel

LAMEL – украинский косметический бренд, основанный в 2012 году Наталией Яроменко. Компания специализируется на создании декоративной косметики.

LAMEL поддерживает нравственные стандарты — продукция не тестируется на животных и сертифицирована PETA.

Бренд ориентирован на инновации, формирование современных бьюти-трендов и создание доступной, качественной косметики для глобального рынка.