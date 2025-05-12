Український бренд Lamel досяг рекорду у США: $1,367 млн за тиждень після $1 млн річних продажів

Продажі продукції українського бренду Lamel на ринку США за тиждень перевищили $1 мільйон. Один клієнт підписав контракт на суму $1,367 млн, що стало значним досягненням для компанії, після того як у 2024 році її річні продажі в США сягнули $1 млн.

Про це повідомила власниця косметичних брендів Lamel та LN PRO Наталія Яроменко.

Lamel здобуває успіх у США

У 2024 році бренд Lamel завершив рік з продажами на ринку США на суму $1 млн, вкладаючи всі зусилля та ресурси в просування своєї продукції.

Але цього тижня компанія досягла нового етапу: її перше замовлення в Америці від одного клієнта склало $1,367 млн. Це вдвічі більше, ніж річний обсяг продажів бренду у 2024 році.

"Це не просто цифра. Це знак. Знак того, що ми на правильному шляху. Що наші ризики, зусилля, віра та впертість мають значення", - наголосила Яроменко.

Про плани на рік

План на 2025 рік — збільшити продажі на американському ринку на 400%. У компанії впевнені, що цього результату вони досягнуть.

У майбутньому Lamel обіцяє поділитися досвідом, як компанія долала всі труднощі та вчилася на помилках, що виникали на новому ринку.

"Колись я розкажу, скільки помилок ми зробили на цьому ринку. Як долали кожен крок. Як вчилися на власних граблях. Але сьогодні — хочу просто зафіксувати цей момент. І сказати дякую. Дякую команді незламних українок... Ми лише починаємо", - підсумувала вона.

Що відомо про Lamel

LAMEL — український косметичний бренд, заснований у 2012 році Наталією Яроменко. Компанія спеціалізується на створенні декоративної косметики.

LAMEL підтримує етичні стандарти — продукція не тестується на тваринах та сертифікована PETA.

Бренд орієнтований на інновації, формування сучасних бʼюті-трендів і створення доступної, якісної косметики для глобального ринку.