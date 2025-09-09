- Категория
Украинский финансовый рынок покинули десять компаний
Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 799 (по состоянию на 1 августа 2025 г.) до 791 (по состоянию на 1 сентября 2025 г.). Количество банков осталось неизменным – 60.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национальный банк Украины.
Изменения на финансовом рынке по итогам августа
Отмечается, что в течение августа из реестров принудительно были исключены семь финансовых учреждений:
- пять финансовых компаний,
- одного рискового страховщика,
- один ломбард.
Еще два кредитных союза и один страховой брокер были исключены из реестров по инициативе заявителей. Поэтому в общей сложности с рынка ушли десять небанковских финучреждений.
В то же время были включены в реестры два страховых брокера.
Кроме того, в августе НБУ аннулировал принудительно лицензии трем финансовым компаниям, одному рисковому страховщику и одному ломбарду. Было аннулировано добровольно (на основании поданного заявления) лицензии двум финансовым компаниям и двум кредитным союзам.
По состоянию на 1 сентября 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:
- 418 финансовых компаний (было 423),
- 50 страховщиков non-life (было 51),
- 10 life-страховщиков (количество не изменилось),
- один страховщик со специальным статусом,
- 104 ломбарда (было 105),
- 88 кредитных союзов (было 90),
- один лизингодатель (количество не изменилось),
- 45 страховых брокеров (было 44),
- 74 коллекторских компании (количество не изменилось).
Число банковских групп не изменилось (16). Количество небанковских финансовых групп в августе уменьшилось на одну (39).
На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось) и 10 международных (количество не изменилось).
В то же время на рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 17 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк – эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 32 технологических оператора платежных услуг (было 31).
Напомним, в июле 2025 года НБУ принудительно исключил из реестров девять финансовых компаний, одного рискового страховщика и три кредитных союза.