Украинский финансовый рынок покинули десять компаний

Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 799 (по состоянию на 1 августа 2025 г.) до 791 (по состоянию на 1 сентября 2025 г.). Количество банков осталось неизменным – 60.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национальный банк Украины.

Изменения на финансовом рынке по итогам августа

Отмечается, что в течение августа из реестров принудительно были исключены семь финансовых учреждений:

пять финансовых компаний,

одного рискового страховщика,

один ломбард.

Еще два кредитных союза и один страховой брокер были исключены из реестров по инициативе заявителей. Поэтому в общей сложности с рынка ушли десять небанковских финучреждений.

В то же время были включены в реестры два страховых брокера.

Кроме того, в августе НБУ аннулировал принудительно лицензии трем финансовым компаниям, одному рисковому страховщику и одному ломбарду. Было аннулировано добровольно (на основании поданного заявления) лицензии двум финансовым компаниям и двум кредитным союзам.

По состоянию на 1 сентября 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

418 финансовых компаний (было 423),

50 страховщиков non-life (было 51),

10 life-страховщиков (количество не изменилось),

один страховщик со специальным статусом,

104 ломбарда (было 105),

88 кредитных союзов (было 90),

один лизингодатель (количество не изменилось),

45 страховых брокеров (было 44),

74 коллекторских компании (количество не изменилось).

Число банковских групп не изменилось (16). Количество небанковских финансовых групп в августе уменьшилось на одну (39).

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось) и 10 международных (количество не изменилось).

В то же время на рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 17 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк – эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 32 технологических оператора платежных услуг (было 31).

Напомним, в июле 2025 года НБУ принудительно исключил из реестров девять финансовых компаний, одного рискового страховщика и три кредитных союза.