Украинский финансовый рынок покинули десять компаний

НБУ
Фото: НБУ

Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 799 (по состоянию на 1 августа 2025 г.) до 791 (по состоянию на 1 сентября 2025 г.). Количество банков осталось неизменным – 60.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает   прессслужба   Национальный банк Украины.

Изменения на финансовом рынке по итогам августа

Отмечается, что в течение августа из реестров принудительно были исключены семь финансовых учреждений:

  • пять финансовых компаний,
  • одного рискового страховщика,
  • один ломбард.

Еще два кредитных союза и один страховой брокер были исключены из реестров по инициативе заявителей. Поэтому в общей сложности с рынка ушли десять небанковских финучреждений.

В то же время были включены в реестры два страховых брокера.

Кроме того, в августе НБУ аннулировал принудительно лицензии трем финансовым компаниям, одному рисковому страховщику и одному ломбарду. Было аннулировано добровольно (на основании поданного заявления) лицензии двум финансовым компаниям и двум кредитным союзам.

По состоянию на 1 сентября 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

  • 418 финансовых компаний (было 423),
  • 50 страховщиков non-life (было 51),
  • 10 life-страховщиков (количество не изменилось),
  • один страховщик со специальным статусом,
  • 104 ломбарда (было 105),
  • 88 кредитных союзов (было 90),
  • один лизингодатель (количество не изменилось),
  • 45 страховых брокеров (было 44),
  • 74 коллекторских компании (количество не изменилось).

Число банковских групп не изменилось (16). Количество небанковских финансовых групп в августе уменьшилось на одну (39).

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось) и 10 международных (количество не изменилось).

В то же время на рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 17 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк – эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 32 технологических оператора платежных услуг (было 31).

Напомним, в июле 2025 года НБУ принудительно исключил из реестров девять финансовых компаний, одного рискового страховщика и три кредитных союза.

Автор:
Светлана Манько