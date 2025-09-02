Запланована подія 2

Новые правила НБУ: финкомпаниям ограничили доходы от посторонней деятельности

Национальный банк Украины установил ограничения для финансовых компаний по ведению хозяйственной деятельности, не касающейся предоставления финансовых услуг.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Согласно постановлению от 28 августа 2025 г. № 105, теперь финансовые компании могут получать доход от деятельности, не связанной с финансовыми услугами, только если он не превышает 20% от общего дохода по данным отчетности по состоянию на 1 июля и 1 января ежегодно.

Как отмечается в сообщении НБУ, это нововведение направлено на повышение устойчивости небанковского финансового рынка и учитывает законодательные полномочия Национального банка как регулятора этого рынка.

Постановление также усовершенствует подходы к оценке имущественного положения собственников существенного участия в небанковских финансовых учреждениях.

Постановление вступает в силу 3 сентября 2025 года. В то же время положения, касающиеся введения ограничений на осуществление финансовыми компаниями хозяйственной деятельности, не связанной с предоставлением финансовых услуг, вступают в силу 1 января 2026 года.

Напомним, ранее Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в положение об авторизации поставщиков финансовых услуг. Документ предусматривает введение ограничения на ведение финансовыми компаниями хозяйственной деятельности, что не связано с предоставлением финансовых услуг.

Автор:
Татьяна Бессараб