Нові правила НБУ: фінкомпаніям обмежили доходи від сторонньої діяльності

Національний банк України встановив обмеження для фінансових компаній щодо ведення господарської діяльності, яка не стосується надання фінансових послуг.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Відповідно до постанови від 28 серпня 2025 року № 105, тепер фінансові компанії можуть отримувати дохід від діяльності, не пов’язаної з фінансовими послугами, лише якщо він не перевищує 20% від загального доходу за даними звітності станом на 1 липня та 1 січня щороку.

Як зазначено в повідомленні НБУ, це нововведення спрямоване на підвищення стійкості небанківського фінансового ринку, та враховує законодавчі повноваження Національного банку як регулятора цього ринку.

Постанова також удосконалює підходи до оцінки майнового стану власників істотної участі в небанківських фінансових установах.

Постанова набирає чинності з 3 вересня 2025 року. Водночас положення, які стосуються запровадження обмежень на здійснення фінансовими компаніями господарської діяльності, не пов’язаної з наданням фінансових послуг, набирають чинності з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до положення про авторизацію надавачів фінансових послуг. Документ передбачає запровадження обмеження на ведення фінансовими компаніями господарської діяльності, що не пов’язана з наданням фінансових послуг.