Украинский военный стартап Farsight Vision привлек €7,2 млн от европейских инвесторов

Украинский стартап в сфере оборонных технологий Farsight Vision закрыл раунд финансирования на 7,2 миллионов евро при поддержке Brave1. Компания разрабатывает ШИ-инструменты для разведки, уже применяемые на поле боя и помогающие военным принимать более быстрые и более точные решения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Платформа анализирует данные местности и в реальном времени передает операторам БпЛА и наземных роботизированных комплексов точную картину поля боя, фактически выполняя функции технологической альтернативы спутниковой разведке.

Привлеченные средства стартап планирует направить на развитие роботизированных систем для логистики, навигации и управления вооружением, повышая защиту поля боя, так и критической инфраструктуры.

Представители Farsight Vision подчеркивают, что привлечение инвестиций от глобальных игроков свидетельствует о доверии к украинским технологиям и подтверждает потенциал Украины как формирователя стандартов современной оборонной техники.

Напомним, в 2024 году Farsight Vision, разрабатывавший платформу для разведки на поле боя, привлек €600 тысяч инвестиций от коалиции Darkstar.

Автор:
Татьяна Гойденко