Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Український військовий стартап Farsight Vision залучив €7,2 млн від європейських інвесторів

Farsight Vision закрив раунд фінансування на 7,2 мільйона євро
Farsight Vision закрив раунд фінансування на 7,2 мільйона євро

Український стартап у сфері оборонних технологій Farsight Vision закрив раунд фінансування на 7,2 мільйона євро за підтримки Brave1. Компанія розробляє ШІ-інструменти для розвідки, які вже застосовуються на полі бою та допомагають військовим ухвалювати швидші й точніші рішення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Платформа аналізує дані місцевості та в реальному часі передає операторам БпЛА та наземних роботизованих комплексів точну картину поля бою, фактично виконуючи функції технологічної альтернативи супутниковій розвідці.

Залучені кошти стартап планує спрямувати на розвиток роботизованих систем для логістики, навігації та управління озброєнням, підвищуючи захист як поля бою, так і критичної інфраструктури.

Представники Farsight Vision наголошують, що залучення інвестицій від глобальних гравців свідчить про довіру до українських технологій та підтверджує потенціал України як формувача стандартів сучасної оборонної техніки.

Нагадаємо, у 2024 році Farsight Vision, який розробляв платформу для розвідки на полі бою, залучив €600 тисяч інвестицій від коаліції Darkstar.

Автор:
Тетяна Гойденко