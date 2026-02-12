Український військовий стартап Farsight Vision залучив €7,2 млн від європейських інвесторів

Український стартап у сфері оборонних технологій Farsight Vision закрив раунд фінансування на 7,2 мільйона євро за підтримки Brave1. Компанія розробляє ШІ-інструменти для розвідки, які вже застосовуються на полі бою та допомагають військовим ухвалювати швидші й точніші рішення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Платформа аналізує дані місцевості та в реальному часі передає операторам БпЛА та наземних роботизованих комплексів точну картину поля бою, фактично виконуючи функції технологічної альтернативи супутниковій розвідці.

Залучені кошти стартап планує спрямувати на розвиток роботизованих систем для логістики, навігації та управління озброєнням, підвищуючи захист як поля бою, так і критичної інфраструктури.

Представники Farsight Vision наголошують, що залучення інвестицій від глобальних гравців свідчить про довіру до українських технологій та підтверджує потенціал України як формувача стандартів сучасної оборонної техніки.

Нагадаємо, у 2024 році Farsight Vision, який розробляв платформу для розвідки на полі бою, залучив €600 тисяч інвестицій від коаліції Darkstar.