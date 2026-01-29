Украинскому бренду отказали в регистрации в ЕС из-за позиции Dior: детали

Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности (EUIPO) отказало в регистрации торговой марки украинского бренда средств для маникюра ADORE professional после возражения со стороны французской компании Dior, увидевшей в этом названии сходство с названием своих духов J'ADORE.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

Отмечается, что украинский бренд средств для маникюра ADORE professional решил зарегистрировать название в ЕС. Однако это не понравилось юристам Dior.

Они заявили, что название ADORE professional похоже на бренд J'ADORE , который компания рассматривает не только как духи, но как культурный и коммерческий феномен.

Юристы представили в качестве подтверждения сотни страниц доказательств, в том числе данные о продажах на миллионы евро, публикации в Vogue и Elle, рекламные кампании с Шарлиз Терон и награды от The Fragrance Foundation.

Украинская компания заверила, что бренд работает в Украине. с 2015 года, а на европейском рынке с 2020-го, подчеркнув, что не планировали копировать кого-то или использовать чужую репутацию.

Но палата EUIPO признала торговые марки схожими по трем критериям:

Зрительно – обе содержат элемент ADORE. Слово "professional" мелкое, описательное, не добавляет различимости

Фонетически - ADORE и J'ADORE звучат одинаково, а "professional" потребители вряд ли будут произносить - слишком долго и ничего не значит для продукта

Концептуально – похожи для тех, кто понимает слово "adore". Для остальных отличия несущественны, потому что приложение "professional" все равно ничего не меняет.

Кроме того, палата EUIPO признала , что товары являются родственными, поскольку лаки для ногтей, кремы, масла также относятся к косметике, как и духи.

С учетом всех выводов, EUIPO полностью отклонила заявку украинского бренда.

Заметим, все большую популярность в Украине набирает формат продаж, при котором оригинальный аромат из брендового флакона разливают в меньшие флаконы (5, 10 или 20 мл) и реализуют отдельно. Такая практика позволяет потребителям приобрести дорогие ароматы в удобных и доступных объемах, что стало особенно актуальным в условиях экономической нестабильности.