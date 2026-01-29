Запланована подія 2

Українському бренду відмовили в реєстрації в ЄС через позицію Dior: деталі

DIOR та ADORE
ЄС відмовив українському бренду в реєстрації через схожість із J’ADORE. Фото: ucsc.org.ua

Відомство Європейського Союзу з інтелектуальної власності (EUIPO) відмовило в реєстрації торговельної марки українського бренду засобів для манікюру ADORE professional після заперечення з боку французької компанії Dior, яка побачили в цій назві схожість з назвою своїх парфумів J'ADORE.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торговельних центрів.

Зазначається, що український бренд засобів для манікюру ADORE professional вирішив зареєструвати власну назву в ЄС. Однак це не сподобалося юристам Dior.

Вони заявили, що назва ADORE professional є схожою на бренд J’ADORE, який компанія розглядає не лише як парфуми, а як культурний і комерційний феномен.

Юристи подали у якості підтвердження сотні сторінок доказів, зокрема дані про продажі на мільйони євро, публікації у Vogue та Elle, рекламні кампанії з Шарліз Терон і нагороди від The Fragrance Foundation.

Натомість українська компанія запевнила, що бренд працює в Україні з 2015 року, а на європейському ринку — з 2020-го, підкресливши, що не планували копіювати когось чи використовувати чужу репутацію.

Але палата EUIPO визнала торговельні марки схожими за трьома критеріями:

  • Візуально — обидві містять елемент ADORE. Слово "professional" дрібне, описове, не додає розрізнювальності
  • Фонетично — ADORE та J'ADORE звучать однаково, а "professional" споживачі навряд чи вимовлятимуть — занадто довге і нічого не означає для продукту
  • Концептуально — схожі для тих, хто розуміє слово "adore". Для решти відмінності несуттєві, бо додаток "professional" все одно нічого не змінює.

Крім того, палата EUIPO визнала, що товари є спорідненими, оскільки лаки для нігтів, креми, олії також відносяться до косметики, як і парфуми.

З урахуванням усіх висновків, EUIPO повністю відхилила заявку українського бренду. 

Зауважимо, все більшої популярності в Україні набирає формат продажу, при якому оригінальний аромат з брендового флакону розливають у менші флакони (5, 10 або 20 мл) і реалізують окремо. Така практика дозволяє споживачам придбати дорогі аромати в зручних та доступніших об’ємах, що стало особливо актуальним в умовах економічної нестабільності.

Автор:
Світлана Манько