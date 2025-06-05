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Ріст популярності розпиву оригінальної парфумерії в Україні: причини, тенденції та прогнози
Розпив парфумерії — це формат продажу, при якому оригінальний аромат з брендового флакону розливають у менші флакони (5, 10 або 20 мл) і реалізують окремо. Така практика дозволяє споживачам придбати дорогі аромати в зручних та доступніших об’ємах, що стало особливо актуальним в умовах економічної нестабільності.
Причини зростання популярності розпиву в Україні
Після 2020 року ринок парфумерії в Україні зазнав серйозних потрясінь. Епідемія COVID-19, початок повномасштабної війни в 2022 році, девальвація гривні, зниження доходів населення та масова еміграція стали основними чинниками, що спричинили зміну споживчих звичок.
За даними Pro-Consulting, у 2022 році обсяг парфумерного ринку в Україні скоротився приблизно на 20%. Основні причини падіння:
- Закриття магазинів, особливо у східних регіонах;
- Порушення логістичних ланцюгів;
- Зменшення попиту на люксову продукцію;
- Загальне падіння купівельної спроможності.
На тлі цих викликів українські споживачі почали шукати економічно доцільніші способи придбання парфумерії. Розпив став логічною відповіддю: менша вартість, менший об’єм, можливість познайомитися з новими ароматами без значних витрат.
Трансформація ринку парфумерії (2022–2024)
2022: Шок та падіння
Військові дії та економічна турбулентність спричинили крах багатьох бізнесів. Проте онлайн-торгівля виявилася стійкішою — українці продовжували купувати аромати в інтернеті, зокрема через Rozetka, MakeUp, EVA.
2023: Стабілізація і зростання
У 2023 році український парфумерний ринок почав поступово виходити з кризи, демонструючи ознаки стабілізації та зростання. Було відновлено логістичні ланцюги, що дозволило повернути на ринок багато популярних брендів. Паралельно спостерігалося активне зростання локального виробництва — українські компанії почали впевнено займати свою нішу, пропонуючи якісну та доступну альтернативу імпортним товарам. Споживачі все частіше віддавали перевагу вітчизняним брендам, підтримуючи національний бізнес. Вирішальним чинником у відновленні галузі став стрімкий розвиток e-commerce, який перетворився на головну рушійну силу індустрії.
2024: Новий етап
Згідно з даними проєкту “Shopping” на НВ.UA, онлайн-продажі косметики зросли на 14% у порівнянні з 2023 роком. Розпив парфумів став ще популярнішим завдяки соціальним мережам, телеграм-каналам і спеціалізованим сторінкам у Facebook та Instagram, Tik Tok.
Причини вибору парфумів на розпив
- Доступна ціна, адже купівля 5–10 мл оригінального аромату значно дешевша за повнорозмірний флакон.
- Компактний флакон зручно брати з собою.
- Можливість тестувати відомі бренди без великих витрат.
- Вплив соціальних мереж, адже блогери, огляди та коментарі стимулюють попит.
- Можливість купити кілька ароматів замість одного.
- Часто на розпив доступні ексклюзиви чи новинки, які можна спочатку протестувати.
Тенденції ринку та прогнози на найближчі роки
Сучасний ринок парфумерії в Україні активно трансформується під впливом розвитку e-commerce. Онлайн-продажі продовжують зростати: покупці дедалі частіше обирають маркетплейси, соціальні мережі та телеграм-канали як основні канали придбання ароматів. Паралельно змінюється і сам споживач — українці стали лояльніше ставитись до альтернативних форматів продажу, зокрема до розпиву парфумів. Цьому сприяє популяризація таких форматів у соцмережах, де позитивні відгуки, огляди блогерів та швидка комунікація між продавцем і покупцем формують довіру до нових продавців.
В умовах економічної нестабільності споживачі обирають більш раціональне споживання, а розпив дозволяє придбати бажаний аромат за доступнішою ціною. Для продавців цей сегмент також привабливий: для старту бізнесу потрібні мінімальні вкладення в обладнання, можна обійтися без оренди приміщень, доставка здебільшого здійснюється за рахунок покупця. А поштові сервіси пропонують вигідні умови захисту посилок у разі втрати чи підміни.
Прогнози розвитку парфумерної індустрії:
- Очікується подальше зростання популярності розпиву і частка продажів збільшиться ще більше.
- Онлайн-продажі продовжать домінувати і їх частка може перевищити 70%.
- Проблеми для великих мереж, зокрема Brocard та подібні роздрібні гравці можуть скоротити мережу магазинів і зосередитися на мегаполісах.
- Загроза контрафакту. Через слабке регулювання зі сторони законодавства продовжують поширюватися підробки та турецькі копії.
- Посилення конкуренції, яка на ринку нішевої та люксової парфумерії створює простір для нових гравців.
Популярність парфумів на розпив в Україні — це не просто модний тренд, а відповідь на сучасні економічні реалії та трансформацію споживчих звичок. Такий формат дозволяє зробити брендові аромати доступнішими для ширшої аудиторії, стимулює розвиток e-commerce і створює нові можливості не лише для покупців. А також і для підприємців, які шукають гнучкі моделі бізнесу з мінімальними стартовими інвестиціями.
Важливу роль у цьому процесі відіграють компанії, які забезпечують інфраструктуру розпиву оригінальної парфумерії. Одним із ключових гравців є Perfumer.ua — провідний оптовий постачальник флаконів для парфумів на розпив в Україні. Завдяки широкому асортименту якісної тари та стабільним поставкам, компанія підтримує малий і середній бізнес, сприяючи зростанню кількості підприємців у цьому сегменті та розвитку локального парфумерного ринку загалом.