Ріст популярності розпиву оригінальної парфумерії в Україні: причини, тенденції та прогнози

Розпив парфумерії — це формат продажу, при якому оригінальний аромат з брендового флакону розливають у менші флакони (5, 10 або 20 мл) і реалізують окремо. Така практика дозволяє споживачам придбати дорогі аромати в зручних та доступніших об’ємах, що стало особливо актуальним в умовах економічної нестабільності.

Причини зростання популярності розпиву в Україні

Після 2020 року ринок парфумерії в Україні зазнав серйозних потрясінь. Епідемія COVID-19, початок повномасштабної війни в 2022 році, девальвація гривні, зниження доходів населення та масова еміграція стали основними чинниками, що спричинили зміну споживчих звичок.

За даними Pro-Consulting, у 2022 році обсяг парфумерного ринку в Україні скоротився приблизно на 20%. Основні причини падіння:

Закриття магазинів, особливо у східних регіонах;

Порушення логістичних ланцюгів;

Зменшення попиту на люксову продукцію;

Загальне падіння купівельної спроможності.

На тлі цих викликів українські споживачі почали шукати економічно доцільніші способи придбання парфумерії. Розпив став логічною відповіддю: менша вартість, менший об’єм, можливість познайомитися з новими ароматами без значних витрат.

Трансформація ринку парфумерії (2022–2024)

2022: Шок та падіння

Військові дії та економічна турбулентність спричинили крах багатьох бізнесів. Проте онлайн-торгівля виявилася стійкішою — українці продовжували купувати аромати в інтернеті, зокрема через Rozetka, MakeUp, EVA.

2023: Стабілізація і зростання

У 2023 році український парфумерний ринок почав поступово виходити з кризи, демонструючи ознаки стабілізації та зростання. Було відновлено логістичні ланцюги, що дозволило повернути на ринок багато популярних брендів. Паралельно спостерігалося активне зростання локального виробництва — українські компанії почали впевнено займати свою нішу, пропонуючи якісну та доступну альтернативу імпортним товарам. Споживачі все частіше віддавали перевагу вітчизняним брендам, підтримуючи національний бізнес. Вирішальним чинником у відновленні галузі став стрімкий розвиток e-commerce, який перетворився на головну рушійну силу індустрії.

2024: Новий етап

Згідно з даними проєкту “Shopping” на НВ.UA, онлайн-продажі косметики зросли на 14% у порівнянні з 2023 роком. Розпив парфумів став ще популярнішим завдяки соціальним мережам, телеграм-каналам і спеціалізованим сторінкам у Facebook та Instagram, Tik Tok.

Причини вибору парфумів на розпив

Доступна ціна, адже купівля 5–10 мл оригінального аромату значно дешевша за повнорозмірний флакон. Компактний флакон зручно брати з собою. Можливість тестувати відомі бренди без великих витрат. Вплив соціальних мереж, адже блогери, огляди та коментарі стимулюють попит. Можливість купити кілька ароматів замість одного. Часто на розпив доступні ексклюзиви чи новинки, які можна спочатку протестувати.

Тенденції ринку та прогнози на найближчі роки

Сучасний ринок парфумерії в Україні активно трансформується під впливом розвитку e-commerce. Онлайн-продажі продовжують зростати: покупці дедалі частіше обирають маркетплейси, соціальні мережі та телеграм-канали як основні канали придбання ароматів. Паралельно змінюється і сам споживач — українці стали лояльніше ставитись до альтернативних форматів продажу, зокрема до розпиву парфумів. Цьому сприяє популяризація таких форматів у соцмережах, де позитивні відгуки, огляди блогерів та швидка комунікація між продавцем і покупцем формують довіру до нових продавців.

В умовах економічної нестабільності споживачі обирають більш раціональне споживання, а розпив дозволяє придбати бажаний аромат за доступнішою ціною. Для продавців цей сегмент також привабливий: для старту бізнесу потрібні мінімальні вкладення в обладнання, можна обійтися без оренди приміщень, доставка здебільшого здійснюється за рахунок покупця. А поштові сервіси пропонують вигідні умови захисту посилок у разі втрати чи підміни.

Прогнози розвитку парфумерної індустрії:

Очікується подальше зростання популярності розпиву і частка продажів збільшиться ще більше. Онлайн-продажі продовжать домінувати і їх частка може перевищити 70%. Проблеми для великих мереж, зокрема Brocard та подібні роздрібні гравці можуть скоротити мережу магазинів і зосередитися на мегаполісах. Загроза контрафакту. Через слабке регулювання зі сторони законодавства продовжують поширюватися підробки та турецькі копії. Посилення конкуренції, яка на ринку нішевої та люксової парфумерії створює простір для нових гравців.

Популярність парфумів на розпив в Україні — це не просто модний тренд, а відповідь на сучасні економічні реалії та трансформацію споживчих звичок. Такий формат дозволяє зробити брендові аромати доступнішими для ширшої аудиторії, стимулює розвиток e-commerce і створює нові можливості не лише для покупців. А також і для підприємців, які шукають гнучкі моделі бізнесу з мінімальними стартовими інвестиціями.

Важливу роль у цьому процесі відіграють компанії, які забезпечують інфраструктуру розпиву оригінальної парфумерії. Одним із ключових гравців є Perfumer.ua — провідний оптовий постачальник флаконів для парфумів на розпив в Україні. Завдяки широкому асортименту якісної тари та стабільним поставкам, компанія підтримує малий і середній бізнес, сприяючи зростанню кількості підприємців у цьому сегменті та розвитку локального парфумерного ринку загалом.