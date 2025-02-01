"Укрэнерго" вводит аварийные отключения, в Полтаве разрушена пятиэтажка: последствия утренней атаки РФ

Утром, 1 февраля, Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. В связи с атакой оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения электроснабжения.

Аварийные отключения применены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Последствия вражеской атаки

Полтавщина

Враг ударил по Полтаве и попал в жилой дом. На месте работают спасатели, экстренные службы. Известно о 3 погибших и еще 10 пострадавших, среди них 1 ребенок. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж.

В области есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Харьковщина

В Харькове в Холодногорском районе в результате падения обломков сбитого БПЛА поврежден частный жилой дом. Пострадали 4 человека: мужчина 38 лет, женщины 64, 60, 77 лет. Погибла женщина 60 лет.

В Харьковском районе в с. Черкасская Лозовая в результате обстрела БпЛА "Шахед" горели гараж и 2 авто. В Новая Водолага в результате падения БПЛА повреждены производственные сооружения.

Запорожская область

По Запорожье армия РФ нанесла 16 ударов. Пострадал 57-летний мужчина. Кроме того, в разных районах города произошли пожары: крыши здания учебного заведения, автомобилей, гаражей.

Повреждены дома. На местах ликвидации последствий вражеских обстрелов работают все экстренные службы.

В 9:12 начались отбои, в том числе в Киеве.