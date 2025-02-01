"Укренерго" запроваджує аварійні відключення, в Полтаві зруйновано п'ятиповерхівку: наслідки ранкової атаки РФ

Вранці 1 лютого Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. В зв'язку з атакою оператор системи передачі терміново застосовує превентивні заходи обмеження електропостачання.

За інформацією "Укренерго", аварійні відключення застосовані у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Наслідки ворожої атаки

Полтавщина

Ворог вдарив по Полтаві та влучив у жилий будинок. На місці працюють рятувальники, екстрені служби. Відомо про 3 загиблих і ще 10 постраждалих, серед них одна дитина. Зруйновано під’їзд із першого по п'ятий поверхи.

В області є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі. Без світла залишилися 164 побутових та один юридичний споживач. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Харківщина

У Харкові в Холодногірському районі внаслідок падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждали чотири людини: чоловік 38 років, жінки 64, 60, 77 років. Загинула жінка 60 років.

У Харківському районі в с. Черкаська Лозова внаслідок обстрілу БпЛА "Шахед" горіли гараж та два авто. У Новій Водолазі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено виробничі споруди.

Запорізька область

По Запоріжжі армія РФ завдала 16 ударів. Постраждав 57-річний чоловік. Крім того, у різних районах міста сталися пожежі: горіли покрівлі будівлі навчального закладу, автомобілі, гаражі.

Пошкоджені будинки. На місцях ліквідації наслідків ворожих обстрілів працюють усі екстрені служби міста.

О 9:12 почалися відбої, зокрема у Києві.