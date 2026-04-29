UKRNAFTA диверсифицирует источники поставки топлива: из каких стран завозят
UKRNAFTA, как крупнейшая сеть автозаправочных комплексов, обеспечивает диверсификацию источников снабжения, чтобы горючее было всегда налицо.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что ресурс поступает преимущественно из европейских стран – Польши, Литвы, Румынии, Бельгии, Греции, Швеции, Германии и Финляндии; с Ближнего Востока – Саудовской Аравии и Кувейта; а также Турции и США.
Кроме того, каждая партия проходит обязательную проверку качества.
Благодаря большим объемам закупок и отлаженной работе, UKRNAFTA удерживает умеренный уровень цен и остается ориентиром для топливного рынка Украины.
Напомним, UKRNAFTA расширяет сеть АЗК до 700 комплексов и запускает ребрендинг.