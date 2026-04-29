Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Готівковий курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

UKRNAFTA диверсифікує джерела постачання пального: з яких країн завозять

UKRNAFTA
UKRNAFTA везе пальне Європи, Близького Сходу та США

UKRNAFTA, як найбільша мережа автозаправних комплексів, забезпечує диверсифікацію джерел постачання, щоб пальне було завжди в наявності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ресурс надходить переважно з європейських країн - Польщі, Литви, Румунії, Бельгії, Греції, Швеції, Німеччини та Фінляндії; із Близького Сходу - Саудівської Аравії та Кувейту; а, також, Туреччини та США.

Крім того, кожна партія проходить обов’язкову перевірку якості.

Завдяки великим обсягам закупівель та налагодженій роботі, UKRNAFTA утримує помірний рівень цін і залишається орієнтиром для паливного ринку України.

Нагадаємо, UKRNAFTA розширює мережу АЗК до 700 комплексів і запускає ребрендинг.

Автор:
Світлана Манько