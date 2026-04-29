UKRNAFTA диверсифікує джерела постачання пального: з яких країн завозять

UKRNAFTA, як найбільша мережа автозаправних комплексів, забезпечує диверсифікацію джерел постачання, щоб пальне було завжди в наявності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ресурс надходить переважно з європейських країн - Польщі, Литви, Румунії, Бельгії, Греції, Швеції, Німеччини та Фінляндії; із Близького Сходу - Саудівської Аравії та Кувейту; а, також, Туреччини та США.

Крім того, кожна партія проходить обов’язкову перевірку якості.

Завдяки великим обсягам закупівель та налагодженій роботі, UKRNAFTA утримує помірний рівень цін і залишається орієнтиром для паливного ринку України.

