- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
Читать на русском
UKRNAFTA диверсифікує джерела постачання пального: з яких країн завозять
UKRNAFTA, як найбільша мережа автозаправних комплексів, забезпечує диверсифікацію джерел постачання, щоб пальне було завжди в наявності.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що ресурс надходить переважно з європейських країн - Польщі, Литви, Румунії, Бельгії, Греції, Швеції, Німеччини та Фінляндії; із Близького Сходу - Саудівської Аравії та Кувейту; а, також, Туреччини та США.
Крім того, кожна партія проходить обов’язкову перевірку якості.
Завдяки великим обсягам закупівель та налагодженій роботі, UKRNAFTA утримує помірний рівень цін і залишається орієнтиром для паливного ринку України.
