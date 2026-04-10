"Укрнафта" отчитывается о 99 млрд грн оборота за 2025 год, международный аудит подтвердил
Международная аудиторская компания KPMG подтвердила результаты деятельности АО "Укрнефть" за 2025 год. По итогам проверки аудиторы предоставили немодифицированное заключение по финансовой отчетности, что свидетельствует о ее соответствии международным стандартам финансовой отчетности.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрнафты".
В компании отметили, что по итогам 2025 года "Укрнафта" как часть группы "Нефтегаз" стала лидером добывающей отрасли с оборотом 99,6 млрд грн, что также отражено в индексе лучших предприятий Opendatabot.
За этот период компания уплатила 28,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, а также перечислила 5 млрд грн дивидендов государству. За три года государственного управления объем налоговых поступлений и дивидендов составляет 97,4 млрд грн.
Председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Курура отметил, что компания демонстрирует системные финансовые результаты и поблагодарил команду за работу.
В "Укрнафте" отмечают, что международный аудит подтверждает прозрачность финансовой отчетности и соответствие лучшим практикам корпоративного управления.
В то же время, исторически значительная часть корпоративного контроля над "Укрнафтой" была связана с группой Игоря Коломойского и партнеров. По данным правоохранительных органов, в рамках расследований по событиям 2013-2014 годов фигурировали эпизоды возможного вывода средств из ряда предприятий, в частности "Укрнафты", из-за фиктивных договоров и других финансовых инструментов.
По версии следствия, речь идет об организованной группе, которая могла нанести ущерб компании на уровне около 3 млрд грн, а общий объем операций, проверяемых в рамках производств, превышал 5 млрд грн. В рамках расследования налагались аресты на активы, а материалы обвинительных актов были переданы в суд.