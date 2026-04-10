Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Наличный курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрнафта" отчитывается о 99 млрд грн оборота за 2025 год, международный аудит подтвердил

"Укрнафта" отчитывается о 99 млрд грн оборота за 2025 год
"Укрнафта" отчитывается о 99 млрд грн оборота за 2025 год

Международная аудиторская компания KPMG подтвердила результаты деятельности АО "Укрнефть" за 2025 год. По итогам проверки аудиторы предоставили немодифицированное заключение по финансовой отчетности, что свидетельствует о ее соответствии международным стандартам финансовой отчетности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрнафты".

В компании отметили, что по итогам 2025 года "Укрнафта" как часть группы "Нефтегаз" стала лидером добывающей отрасли с оборотом 99,6 млрд грн, что также отражено в индексе лучших предприятий Opendatabot.

За этот период компания уплатила 28,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, а также перечислила 5 млрд грн дивидендов государству. За три года государственного управления объем налоговых поступлений и дивидендов составляет 97,4 млрд грн.

Председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Курура отметил, что компания демонстрирует системные финансовые результаты и поблагодарил команду за работу.

В "Укрнафте" отмечают, что международный аудит подтверждает прозрачность финансовой отчетности и соответствие лучшим практикам корпоративного управления.

В то же время, исторически значительная часть корпоративного контроля над "Укрнафтой" была связана с группой Игоря Коломойского и партнеров. По данным правоохранительных органов, в рамках расследований по событиям 2013-2014 годов фигурировали эпизоды возможного вывода средств из ряда предприятий, в частности "Укрнафты", из-за фиктивных договоров и других финансовых инструментов.

По версии следствия, речь идет об организованной группе, которая могла нанести ущерб компании на уровне около 3 млрд грн, а общий объем операций, проверяемых в рамках производств, превышал 5 млрд грн. В рамках расследования налагались аресты на активы, а материалы обвинительных актов были переданы в суд.

Автор:
Татьяна Гойденко