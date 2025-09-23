Убытки "Укрнафты" и банковские схемы: обвинение Коломойскому за присвоение 5,3 млрд грн передано в суд

Детективы Бюро экономической безопасности направили в суд обвинительный акт против олигарха и его сообщника – бывшего руководителя киевского филиала банка. Фамилии обвиняемых не указываются, однако из материалов понятно, что речь идет об Игоре Коломойском и Сергее Волкове, который возглавлял столичный филиал ПриватБанка.

По данным следствия, они организовали схему присвоения и легализации более 5,3 млрд грн, в том числе средств "Укрнафты". Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение БЭБ.

Детали дела

Следствие установило, что в 2013-2014 годах организованная группа, возглавляемая Коломойским, действовала как устойчивое преступное объединение с четким распределением ролей. Ее целью было завладение средствами больших компаний и банковских учреждений. Деньги выводились под видом законных финансовых операций с использованием поддельных документов.

По данным БЭБ, только "Укрнафте" был нанесен ущерб на около 3 млрд грн. В целом схема позволила присвоить и легализовать более 5,3 млрд грн, оказавшихся на личных счетах Коломойского. Для маскировки незаконного происхождения средств заключались фиктивные договоры, в частности о якобы выполнении геологоразведочных работ.

Волков, в свою очередь, обеспечивал оформление документов, позволявших осуществлять незаконные переводы и создавать видимость движения наличных денег. Свидетели подтвердили, что фактическое поступление денег в кассу не происходило.

В ходе расследования наложен арест на имущество и счета Коломойского. Обвинительный акт по статьям об организации присвоения имущества, легализации доходов, полученных преступным путем, и подлоге документов направлен в суд.

Еще в 2023 году СБУ публиковала такую схему присвоения Коломойским средств в 2013-2014 годах:

Кратко о подозрениях Коломойскому

Игорь Коломойский находится под следствием в Украине и содержится под стражей. В сентябре 2023 года ему объявили подозрение в мошенничестве и легализации более 500 млн грн. Также добавилось еще несколько эпизодов, в том числе по поводу незаконного завладения средствами "Укрнафты" и "Укртатнафты" . В рамках расследований суд арестовал часть его активов, в том числе корпоративные права и недвижимость.

Дела против Коломойского начали открываться после национализации ПриватБанка в 2016 году, когда государство заявило о многомиллиардных убытках. С тех пор против него открыт ряд уголовных производств в Украине, США и других юрисдикциях, касающихся отмывания средств, мошенничества и финансовых махинаций. По состоянию на 2025 год обвинительные акты по части этих дел уже переданы в суд.