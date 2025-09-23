Збитки "Укрнафти" та банківські схеми: обвинувачення Коломойському за привласнення 5,3 млрд грн передали до суду

Детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду обвинувальний акт проти олігарха та його спільника – колишнього керівника київської філії банку. Прізвища обвинувачених не зазначаються, однак з матеріалів зрозуміло, що йдеться про Ігоря Коломойського та Сергія Волкова, який очолював столичну філію ПриватБанку.

За даними слідства, вони організували схему привласнення й легалізації понад 5,3 млрд грн, зокрема коштів "Укрнафти". Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення БЕБ.

Деталі справи

Слідство встановило, що у 2013–2014 роках організована група, очолювана Коломойським, діяла як стійке злочинне об’єднання з чітким розподілом ролей. Її метою було заволодіння коштами великих підприємств і банківських установ. Гроші виводилися під виглядом законних фінансових операцій із використанням підроблених документів.

За даними БЕБ, лише "Укрнафті" було завдано збитків на близько 3 млрд грн. Загалом схема дозволила привласнити й легалізувати понад 5,3 млрд грн, які опинилися на особистих рахунках Коломойського. Для маскування незаконного походження коштів укладалися фіктивні договори, зокрема щодо нібито виконання геологорозвідувальних робіт.

Волков, своєю чергою, забезпечував оформлення документів, що дозволяли здійснювати незаконні перекази та створювати видимість руху готівки. Свідки підтвердили, що фактичного надходження грошей у касу не відбувалося.

У ході розслідування накладено арешт на майно та рахунки Коломойського. Обвинувальний акт за статтями щодо організації привласнення майна, легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, та підроблення документів направлено до суду.

Ще у 2023 році СБУ публікувала таку схему привласнення коштів Коломойським у 2013-2014 роках:

Коротко про підозри Коломойському

Ігор Коломойський зараз перебуває під слідством в Україні та утримується під вартою. У вересні 2023 року йому оголосили підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн. Також додалося ще кілька епізодів, зокрема щодо незаконного заволодіння коштами "Укрнафти" та "Укртатнафти". У межах розслідувань суд арештував частину його активів, зокрема корпоративні права та нерухомість.

Справи проти Коломойського почали відкриватися після націоналізації ПриватБанку у 2016 році, коли держава заявила про багатомільярдні збитки. Відтоді проти нього відкрито низку кримінальних проваджень в Україні, США та інших юрисдикціях, що стосуються відмивання коштів, шахрайства та фінансових махінацій. Станом на 2025 рік обвинувальні акти за частиною цих справ уже передані до суду.