"Укрнафта" звітує про 99 млрд грн обороту за 2025 рік, міжнародний аудит підтвердив

Міжнародна аудиторська компанія KPMG підтвердила результати діяльності АТ "Укрнафта" за 2025 рік. За підсумками перевірки аудитори надали немодифікований висновок щодо фінансової звітності, що засвідчує її відповідність міжнародним стандартам фінансової звітності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрнафти".

У компанії зазначили, що за підсумками 2025 року "Укрнафта" як частина групи "Нафтогаз" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що також відображено в індексі найкращих підприємств Opendatabot.

За цей період компанія сплатила 28,8 млрд грн податків, зборів і обов’язкових платежів, а також перерахувала 5 млрд грн дивідендів державі. Загалом за три роки державного управління обсяг податкових надходжень і дивідендів становить 97,4 млрд грн.

Голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Курура зазначив, що компанія демонструє системні фінансові результати та подякував команді за роботу.

У "Укрнафті" наголошують, що міжнародний аудит підтверджує прозорість фінансової звітності та відповідність найкращим практикам корпоративного управління.

Водночас історично значна частина корпоративного контролю над "Укрнафтою" була пов’язана з групою Ігоря Коломойського та партнерів. За даними правоохоронних органів, у межах розслідувань щодо подій 2013–2014 років фігурували епізоди можливого виведення коштів із низки підприємств, зокрема "Укрнафти", через фіктивні договори та інші фінансові інструменти.

За версією слідства, йдеться про організовану групу, яка могла завдати збитків компанії на рівні близько 3 млрд грн, а загальний обсяг операцій, які перевірялися у межах проваджень, перевищував 5 млрд грн. У рамках розслідування накладалися арешти на активи, а матеріали обвинувальних актів були передані до суду.