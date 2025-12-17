"Укрнафта" получила нового руководителя: что о нем известно

АО "Укрнафта", являющееся частью группы "Нафтогаз", получило нового руководителя. Им стал Богдан Кукура, победитель открытого конкурентного отбора на должность главы правления компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

По его словам, конкурс проходил в соответствии с международными стандартами корпоративного управления ОЭСР и продолжался с августа.

В процесс было привлечено профессиональное рекрутинговое агентство, а победителя утвердил наблюдательный совет компании.

"Желаю новому руководителю успехов в должности. Его многолетний управленческий опыт и профессиональные качества должны помочь "Укрнафте" сохранить курс на реформы и трансформацию, начатые в 2022 году", – подчеркнул Корецкий.

Он добавил, что "Нафтогаз" как один из акционеров "Укрнафты" ожидает полного выполнения всех стратегических и операционных задач, определенных правительством.

Корецкий поблагодарил также Юрия Ткачука за эффективное управление в переходный период.

Кто такой Богдан Кукура

До назначения Богдан Кукура занимал должность директора по производству главного инженера АО "Укрнафта". В компании отмечают, что он опытный специалист с многолетним практическим опытом в нефтегазовой отрасли, хорошо знает производственные процессы компании и непосредственно вовлечен в развитие направлений добычи нефти и газа.

У Богдана Кукуры полное высшее техническое образование — горный инженер, выпускник Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений". Также имеет степень MBA.

Его профессиональный путь охватывает работу в ведущих компаниях отрасли, в частности, "Укргаздобыча", Regal Petroleum и других, а также управление проектами по проектированию и разработке нефтяных и газовых месторождений. Он является соавтором ряда патентов и технических решений в области эксплуатации скважин и производственного оборудования.

В целом у Богдана Кукуры более 26 лет опыта реализации технологических и стратегических проектов в нефтегазовой отрасли.

Про "Укрнафту"

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Основная деятельность:

разведка, добыча и реализация нефти и газа,

подготовка нефти и газа,

предоставление нефтепромышленных сервисных услуг ,

управление сетью АЗК.

На балансе предприятия находятся 1807 нефтяных и 164 газовых добывающих скважин.

Акционерами АО "Укрнафта" являются АО НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины.

В 2024 году компания вступила в управление активами Glusco. В 2025 году завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о покупку сети Shell в Украине.

Всего сейчас компания оперирует 663 АЗК.

По итогам первого полугодия 2025 года "Укрнафта" получила чистую прибыль в размере 5,2 млрд. грн.