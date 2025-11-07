Запланована подія 2

В "Укрнафте" рассказали о ремонте почти 130 км трубопроводов ежегодно и планы завершить в 2025-м бурение 25 скважин

трубопровод
"Укрнафта" ежегодно ремонтирует около 130 километров трубопроводов / Shutterstock

"Укрнафта" продолжает развивать свое сервисное направление, которое имеет стратегическое значение для обеспечения стабильности добычи нефти и газа. Ежегодно компания производит ремонт около 130 километров трубопроводов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз компании

Предприятие, владеющее большим фондом скважин, постоянно нуждается в качественном техническом обслуживании. Как подчеркнул исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрнафта" Юрий Ткачук, именно от эффективности сервисных бригад напрямую зависит стабильная добыча углеводородов.

Для усиления этого направления "Укрнафта" систематически обновляет парк оборудования: закупает современную спецтехнику, производит модернизацию подъемников и ремонтных агрегатов, а также оборудование для капитальных ремонтов скважин.

Параллельно с поддержкой инфраструктуры компания наращивает темпы бурения. Если к 2022 году "Укрнафта" бурила всего 1-2 скважины в год, то в 2025 году планируется завершить 25 скважин и начать бурение еще 7 новых. На сегодняшний день новые скважины уже обеспечивают около 30% дополнительной добычи. В 2026 году компания намерена продолжить наращивание темпов бурения.

Напомним, с 9 месяцев 2025 года "Укрнафта" уже завершила бурение 15 новых скважин. Еще 10 объектов находятся в процессе строительства.

Автор:
Татьяна Ковальчук