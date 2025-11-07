"Укрнафта" ремонтує близько 130 кілометрів трубопроводів щороку: чому це важливо

"Укрнафта" продовжує розвивати свій сервісний напрямок, який має стратегічне значення для забезпечення стабільності видобутку нафти і газу. Щороку компанія проводить ремонт близько 130 кілометрів трубопроводів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз компанії.

Підприємство, що володіє великим фондом свердловин, постійно потребує якісного технічного обслуговування. Як підкреслив виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрнафта" Юрій Ткачук, саме від ефективності сервісних бригад напряму залежить стабільний видобуток вуглеводнів.

Для посилення цього напрямку "Укрнафта" систематично оновлює парк обладнання: закуповує сучасну спецтехніку, проводить модернізацію підіймачів та ремонтних агрегатів, а також обладнання для капітальних ремонтів свердловин.

Паралельно з підтримкою інфраструктури, компанія нарощує темпи буріння. Якщо до 2022 року "Укрнафта" бурила лише 1–2 свердловини на рік, то у 2025 році планується завершити 25 свердловин та розпочати буріння ще 7 нових. На сьогодні нові свердловини вже забезпечують близько 30% додаткового видобутку. У 2026 році компанія має намір продовжити нарощування темпів буріння.

Нагадаємо, за 9 місяців 2025 року "Укрнафта" вже завершила буріння 15 нових свердловин. Ще 10 об'єктів наразі перебувають у процесі будівництва.