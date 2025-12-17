"Укрнафта" отримала нового керівника: що про нього відомо

АТ "Укрнафта", що є частиною групи "Нафтогаз", отримала нового керівника. Ним став Богдан Кукура, переможець відкритого конкурентного відбору на посаду голови правління компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

За його словами, конкурс проходив відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління ОЕСР і тривав із серпня.

До процесу було залучено професійне рекрутингове агентство, а переможця затвердила наглядова рада компанії.

"Бажаю новому керівнику успіхів на посаді. Його багаторічний управлінський досвід і професійні якості мають допомогти Укрнафті зберегти курс на реформи та трансформацію, розпочаті у 2022 році", – підкреслив Корецький.

Він додав, що "Нафтогаз", як один із акціонерів "Укрнафти", очікує повного виконання всіх стратегічних та операційних завдань, визначених урядом.

Корецький подякував також Юрію Ткачуку за ефективне управління в перехідний період.

Хто такий Богдан Кукура

До призначення Богдан Кукура обіймав посаду директора з виробництва, головного інженера АТ "Укрнафта". В компанії зазначають, що він є досвідченим фахівцем із багаторічним практичним досвідом у нафтогазовій галузі, добре знає виробничі процеси компанії та безпосередньо залучений до розвитку напрямів видобутку нафти й газу.

Богдан Кукура має повну вищу технічну освіту — гірничий інженер, випускник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю "Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ". Також має ступінь MBA.

Його професійний шлях охоплює роботу в провідних компаніях галузі, зокрема "Укргазвидобування", Regal Petroleum та інших, а також управління проєктами з проєктування та розробки нафтових і газових родовищ. Він є співавтором низки патентів і технічних рішень у сфері експлуатації свердловин та виробничого обладнання.

Загалом Богдан Кукура має понад 26 років досвіду реалізації технологічних і стратегічних проєктів у нафтогазовій галузі.

Про "Укрнафту"

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.

Основна діяльність:

розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу,

підготовка нафти і газу,

надання нафтопромислових сервісних послуг ,

управління мережею АЗК.

На балансі підприємства перебувають 1807 нафтових та 164 газових видобувних свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є АТ "НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України.

У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

Загалом зараз компанія оперує 663 АЗК.

За підсумками першого півріччя 2025 року "Укрнафта" отримала чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн.