"Укрпочта" отчиталась о доле отправлений, доставленных в срок

АО "Укрпочта" по итогам сентября доставило в срок 97,8% всех отправлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что задержки затронули только немногим более 2% отправлений. В "Укрпочте" подчеркивают, что эти случаи в основном вызваны военными факторами, которые невозможно предусмотреть или обойти.

В компании отмечают, что On Time Delivery (OTD) – ключевой показатель в логистике, определяющий долю отправлений, доставленных в срок. В мире "хорошим" считается результат более 95%, а "отличным" – от 98% и выше.

"Мы начинаем практику ежемесячного отчета перед клиентами по проценту вовремя доставленных посылок. Благодаря полной автоматизации наших сортировочных линий, обновлению автопарка и непрерывной работе, мы достигли показателей мировых лидеров рынка, таких как FedEx и UPS, которые гордятся своими 95-97%", - подчеркнул генеральный директор.

Напомним, "Укрпочта" объявила о запуске собственной сети почтаматов. Уже в этом году компания установит первые 100 автоматизированных пунктов выдачи - 70 в Киеве и 30 в Одессе.