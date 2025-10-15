Запланована подія 2

"Укрпошта" відзвітувала про частку відправлень, доставлених у строк

АТ "Укрпошта" за підсумками вересня доставила вчасно 97,8% усіх відправлень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що затримки торкнулися лише трохи більше 2% відправлень. В "Укрпошті" наголошують, що ці випадки здебільшого спричинені воєнними факторами, які неможливо передбачити чи обійти.

В компанії зауважують,  що On Time Delivery (OTD) – ключовий показник у логістиці, що визначає частку відправлень, доставлених у строк. У світі "добрим" вважається результат понад 95%, а "відмінним" – від 98% і вище. 

"Ми започатковуємо практику щомісячного звіту перед клієнтами щодо відсотка вчасно доставлених посилок. Завдяки повній автоматизації наших сортувальних ліній, оновленню автопарку та безперервній роботі, ми досягли показників світових лідерів ринку, таких як FedEx та UPS, які пишаються своїми 95–97 %", – підкреслив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" оголосила про запуск власної мережі поштоматів. Уже цього року компанія встановить перші 100 автоматизованих пунктів видачі — 70 у Києві та 30 в Одесі. 

Автор:
Світлана Манько