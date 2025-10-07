Запланована подія 2

"Укрзализныця" возобновляет движение региональных поездов в Ворохту: какое расписание

вагон поезда
"Укрзализныця" сообщила о дополнительных рейсах в Карпаты в октябре / Укрзалізниця

В "Укрзализныце" сообщили о запуске региональных поездов в Ворохту, которые будут курсировать с 17 по 19 октября. Пассажиры смогут воспользоваться прямыми рейсами для путешествий в Карпаты в октябрьский период.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Какое расписание движения

Расписание региональных поездов в и из Ворохты:

  • 17 и 19 октября будет курсировать поезд №807/808 Львов – Ворохта. Отправление из Львова в 08:02, прибытие в Ворохту в 13:02.
  • 17 и 18 октября будет осуществляться рейс №808/807 Ворохта – Львов. Поезд будет отправляться из Ворохты в 14:37 и прибывать во Львов в 19:56.
  • 18 октября запланирован рейс №810 Львов – Ивано-Франковск с отправлением в 07:28 и прибытием в 10:03, а также поезд №812/811 Ивано-Франковск – Ворохта, который отправляется в 11:18 и прибывает в 13:02.
  • 19 октября будет курсировать поезд №852/851 Ворохта – Коломыя. Отправление из Ворохты в 14:37, прибытие в Коломыю в 17:14.

Рейсы будет выполнять современный поезд типа ДПКР-3. Этот состав также будет курсировать 16 октября на маршруте №819/820 Коломыя – Львов (отправление в 16:07, прибытие в 19:56). Билеты уже доступны на сайте, в приложении Укрзализныци и в кассах вокзалов.

Напомним, с 12 сентября 2025 года "Укрзализныця" запустила прямые международные железнодорожные рейсы из Ужгорода в столицы Европейского Союза. Новые маршруты обеспечат прямое сообщение с Братиславой (Словакия), Будапештом (Венгрия) и Веной (Австрия).

Автор:
Ольга Опенько