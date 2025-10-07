"Укрзалізниця" відновлює рух регіональних потягів до Ворохти: який розклад

В “Укрзалізниці” повідомили про запуск регіональних поїздів до Ворохти, які курсуватимуть із 17 по 19 жовтня. Пасажири зможуть скористатися прямими рейсами для подорожей до Карпат у жовтневий період.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Який розклад руху

Розклад регіональних поїздів до та з Ворохти:

17 та 19 жовтня курсуватиме поїзд №807/808 Львів – Ворохта . Відправлення зі Львова о 08:02, прибуття до Ворохти о 13:02.

. Відправлення зі Львова о 08:02, прибуття до Ворохти о 13:02. 17 та 18 жовтня здійснюватиметься рейс №808/807 Ворохта – Львів . Потяг вирушатиме з Ворохти о 14:37 і прибуватиме до Львова о 19:56.

. Потяг вирушатиме з Ворохти о 14:37 і прибуватиме до Львова о 19:56. 18 жовтня заплановано рейс №810 Львів – Івано-Франківськ з відправленням о 07:28 та прибуттям о 10:03, а також поїзд №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта , який вирушатиме об 11:18 і прибуватиме о 13:02.

з відправленням о 07:28 та прибуттям о 10:03, а також поїзд №812/811 , який вирушатиме об 11:18 і прибуватиме о 13:02. 19 жовтня курсуватиме поїзд №852/851 Ворохта – Коломия. Відправлення з Ворохти о 14:37, прибуття до Коломиї о 17:14.

Рейси виконуватиме сучасний поїзд типу ДПКр-3. Цей склад також курсуватиме 16 жовтня на маршруті №819/820 Коломия – Львів (відправлення о 16:07, прибуття о 19:56). Квитки вже доступні на сайті, у застосунку Укрзалізниці та в касах вокзалів.

Нагадаємо, з 12 вересня 2025 року "Укрзалізниця" запустила прямі міжнародні залізничні рейси з Ужгорода до столиць Європейського Союзу. Нові маршрути забезпечать пряме сполучення з Братиславою (Словаччина), Будапештом (Угорщина) та Віднем (Австрія).