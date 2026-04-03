"Укрзализныця" временно ограничивает доставку грузов на станции в Одесской области
"Укрзализныця" объявила о полном запрете на доставку всех видов грузов в ряд населенных пунктов Одесской области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию УЗ.
Новые правила перевозок вступают в силу с 5 апреля. Пока срок действия ограничений не установлен — они будут действовать в отдельное распоряжение об отмене.
Временное ограничение распространяется на:
- Бугаз,
- Шабо,
- Белгород-Днестровский,
- Кантемир,
- Кулевча,
- Сарата,
- Арциз,
- Аллиага,
- Котлабух,
- Измаил,
- Березино.
Запрет распространяется на всех получателей без исключения, что фактически останавливает грузовой поток к указанным железнодорожным узлам.
Напомним, "Укрзализныця" получила более 50 единиц техники от ЕС для ремонта и восстановления железнодорожной инфраструктуры. Среди оборудования – транспортные средства, генераторы, самосвалы и экскаваторы.