"Укрзализныця" временно ограничивает доставку грузов на станции в Одесской области

"Укрзализныця" объявила о полном запрете на доставку всех видов грузов в ряд населенных пунктов Одесской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию УЗ.

Новые правила перевозок вступают в силу с 5 апреля. Пока срок действия ограничений не установлен — они будут действовать в отдельное распоряжение об отмене.

Временное ограничение распространяется на:

Бугаз,

Шабо,

Белгород-Днестровский,

Кантемир,

Кулевча,

Сарата,

Арциз,

Аллиага,

Котлабух,

Измаил,

Березино.

Запрет распространяется на всех получателей без исключения, что фактически останавливает грузовой поток к указанным железнодорожным узлам.

Напомним, "Укрзализныця" получила более 50 единиц техники от ЕС для ремонта и восстановления железнодорожной инфраструктуры. Среди оборудования – транспортные средства, генераторы, самосвалы и экскаваторы.