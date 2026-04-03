Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" временно ограничивает доставку грузов на станции в Одесской области

порт
Железная дорога ограничивает поставки грузов на южные станции Одесской области / Укрзалізниця

"Укрзализныця" объявила о полном запрете на доставку всех видов грузов в ряд населенных пунктов Одесской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию УЗ.

Новые правила перевозок вступают в силу с 5 апреля. Пока срок действия ограничений не установлен — они будут действовать в отдельное распоряжение об отмене.

Временное ограничение распространяется на:

  • Бугаз,
  • Шабо,
  • Белгород-Днестровский,
  • Кантемир,
  • Кулевча,
  • Сарата,
  • Арциз,
  • Аллиага,
  • Котлабух,
  • Измаил,
  • Березино.

Запрет распространяется на всех получателей без исключения, что фактически останавливает грузовой поток к указанным железнодорожным узлам.

Напомним, "Укрзализныця" получила более 50 единиц техники от ЕС для ремонта и восстановления железнодорожной инфраструктуры. Среди оборудования – транспортные средства, генераторы, самосвалы и экскаваторы.

Автор:
Татьяна Бессараб