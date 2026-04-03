"Укрзалізниця" тимчасово обмежує доставку вантажів до станцій в Одеській області

Залізниця обмежує поставки вантажів до південних станцій Одеської області / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” оголосила про повну заборону на доставку всіх видів вантажів до низки населених пунктів Одеської області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію УЗ.

Нові правила перевезень набувають чинності з 5 квітня. Наразі термін дії обмежень не встановлено — вони діятимуть до окремого розпорядження про скасування.

Тимчасове обмеження поширюється на:  

  • Бугаз, 
  • Шабо, 
  • Білгород-Дністровський, 
  • Кантемир, 
  • Кулевча, 
  • Сарата, 
  • Арциз, 
  • Аліяга, 
  • Котлабух, 
  • Ізмаїл,
  • Березине.

Заборона поширюється на всіх отримувачів без винятку, що фактично зупиняє вантажний потік до вказаних залізничних вузлів.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” отримала понад 50 одиниць техніки від ЄС для ремонту та відновлення залізничної інфраструктури. Серед обладнання - транспортні засоби, генератори, самоскиди та екскаватори.

Автор:
Тетяна Бесараб