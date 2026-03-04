Запланована подія 2

Уменьшат ли для ФЛП порог НДС: Свириденко ответила на петицию

Юлия Свириденко
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Юлия Свириденко ответила на петицию по сохранению условий упрощенной системы налогообложения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт правительства.

Свириденко отметила, что сегодня законодательная инициатива Министерства финансов о введении с 1 января 2027 года обязательной регистрации плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) плательщиков единого налога в Кабинет министров Украины не поступала.

В то же время согласно Национальной стратегии доходов до 2030 года порог регистрации плательщиком НДС должен применяться ко всем плательщикам на упрощенной системе налогообложения в случае достижения установленного объема операций. Это должно обеспечить их регистрацию в системе налога на добавленную стоимость по достижении такого порога, говорится в комментарии Свириденко. По ее словам, НДС-порог не будет касаться большинства "единщиков".

2 февраля 2026 года петиция на сайте Кабинета министров с призывом отозвать инициативу и пересмотреть договоренности с МВФ о сохранении условий упрощенной системы налогообложения набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

"На сегодняшний день продолжаются консультации с представителями бизнеса и экспертной среды относительно размера порога обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость в пределах, установленных Директивой Совета 2006/112/ЕС (85 тыс. евро). Таким образом, изменения относительно обязательной регистрации плательщиками налога на добавленную стоимость плательщиков единого налога не будут касаться большинства.

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Напомним, что новый законопроект вероятно зарегистрируют уже в марте. Эта инициатива повысить порог годового дохода для обязательной регистрации плательщиком НДС до 4 млн. грн. (эквивалент около 85 тыс. евро) может обеспечить государственному бюджету примерно 10 млрд. грн. дополнительных поступлений ежегодно.

Автор:
Ольга Сичь