Чи зменшать для ФОПів поріг ПДВ: Свириденко відповіла на петицію

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко відповіла на петицію щодо збереження умов спрощеної системи оподаткування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на сайт уряду.

Свириденко зазначила, що сьогодні законодавча ініціатива Міністерства фінансів щодо запровадження з 1 січня 2027 року обов’язкової реєстрації платниками податку на додану вартість (ПДВ) платників єдиного податку до Кабінету міністрів України не надходила.

Водночас, згідно з Національною стратегією доходів до 2030 року, поріг реєстрації платником ПДВ має застосовуватися до всіх платників на спрощеній системі оподаткування у разі досягнення встановленого обсягу операцій. Це має забезпечити їхню реєстрацію в системі податку на додану вартість після досягнення такого порогу, йдеться у коментарі Свириденко. За її словами, ПДВ-поріг не буде стосуватися більшості "єдинників".

2 лютого 2026 року петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом відкликати ініціативу та переглянути домовленості з МВФ щодо збереження умов спрощеної системи оподаткування набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

"На сьогодні тривають консультації з представниками бізнесу та експертного середовища щодо розміру порогу обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість в межах, встановлених Директивою Ради 2006/112/ЄС (85 тис. євро). Таким чином, зміни щодо обов’язкової реєстрації платниками податку на додану вартість платників єдиного податку не будуть стосуватися більшості фізичних осіб – підприємців", – додала премʼєрка. Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України

Нагадаємо, що новий законопроєкт ймовірно зареєструють уже в березні. Ця ініціатива підвищити поріг річного доходу для обов’язкової реєстрації платником ПДВ до 4 млн грн (еквівалент близько 85 тис. євро) може забезпечити державному бюджету приблизно 10 млрд грн додаткових надходжень щороку.