Умер бывший глава НБУ и народный депутат Степан Кубив

В возрасте 64 лет скончался народный депутат действующего созыва Верховной Рады Степан Кубив (фракция "Европейская Солидарность"). Ранее он занимал должности главы Национального банка Украины и первого вице-премьер-министра Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады.

Причина смерти политика не указывается.

Степан Кубив был народным депутатом Верховной Рады VII, VIII и IX созывов. Он также являлся депутатом Львовского областного совета.

В 2014 году Кубов на протяжении нескольких месяцев возглавлял Национальный банк Украины и был членом СНБО. Во время Евромайдана был комендантом занятого протестующими Дома профсоюзов на майдане Незалежности в Киеве.

В 2016 году был назначен первым вице-премьер-министром и министром экономического развития и торговли.