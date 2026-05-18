Помер колишній голова НБУ та народний депутат Степан Кубів

У віці 64 років помер народний депутат чинного скликання Верховної Ради Степан Кубів (фракція "Європейська Солідарність"). Раніше він обіймав посади голови Національного банку України та першого віцепрем’єр-міністра України.

Причина смерті політика не зазначається.

Степан Кубів був народним депутатом Верховної Ради VII, VIII та IX скликань. Він також був депутатом Львівської обласної ради.

У 2014 році Кубів упродовж кількох місяців очолював Національний банк України та був членом РНБО. Під час Євромайдану був комендантом зайнятого протестувальниками Будинку профспілок на майдані Незалежності в Києві.

У 2016 році був призначений першим віцепрем'єр-міністром та міністром економічного розвитку й торгівлі.