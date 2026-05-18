Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Готівковий курс:

USD

43,97

43,88

EUR

51,69

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Помер колишній голова НБУ та народний депутат Степан Кубів

Степан Кубів
Степан Кубів помер 18 травня

У віці 64 років помер народний депутат чинного скликання Верховної Ради Степан Кубів (фракція "Європейська Солідарність"). Раніше він обіймав посади голови Національного банку України та першого віцепрем’єр-міністра України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Причина смерті політика не зазначається.

Степан Кубів був народним депутатом Верховної Ради VII, VIII та IX скликань. Він також був депутатом Львівської обласної ради.

У 2014 році Кубів упродовж кількох місяців очолював Національний банк України та був членом РНБО. Під час Євромайдану був комендантом зайнятого протестувальниками Будинку профспілок на майдані Незалежності в Києві.

У 2016 році був призначений першим віцепрем'єр-міністром та міністром економічного розвитку й торгівлі.

Автор:
Світлана Манько