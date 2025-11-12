Умеров прокомментировал заявление прокуроров о том, что Миндич оказал на него влияние

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что встретился с бизнесменом, соучредителем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем в период, когда возглавлял Минобороны.

Как пишет Delo.ua, об этом Умеров написал на своей странице в Facebook.

"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-либо лиц - безосновательны", - подчеркнул Умеров.

В то же время он подтвердил, что встречался с Тимуром Миндичем, на которой, по его словам, поднимался вопрос о бронежилетах по контракту.

"В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и ни один бронежилет не был поставлен", - подчеркнул Умеров.

Миндич оказал влияние на Галущенко и Умерова

Во время заседания суда по делу о коррупции в энергетической сфере прокурор САП Сергей Савицкий заявил, что подозреваемый бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на министра энергетики Германа Галущенко и на тогдашнего министра обороны Рустема Умерова.

Прокурор подчеркнул, что подозреваемый Тимур Миндич, пользуясь "наличием дружеских отношений с президентом Украины и связями с действующими и бывшими должностными лицами, решил незаконно обогатиться, организуя преступления в разных сферах экономики Украины".

Прокурор также подтвердил, что к делу привлечен бывший министр национального единства. Речь идет об Алексее Чернышеве — эксвицепремьере и министре единства Украины, которому уже сообщено о подозрении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках операции "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике называет руководителем преступной организации, создавшей коррупционную схему с "откатами" в "Энергоатоме" Тимура Миндича.

Что известно о карьере Рустема Умерова

В сентябре 2019 года Умеров был избран народным депутатом от фракции "Голос". Также Умеров возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи. За время работы депутатом зарегистрировал в соавторстве с коллегами около 100 законопроектов.

Также являлся заместителем руководителя Постоянной делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

7 сентября 2022 г. он стал главой Фонда государственного имущества. 5 сентября 2023 года на пленарном заседании Верховная Рада уволила Умерова с должности, а 6 сентября поддержала представление президента Владимира Зеленского на его назначение министром обороны.

18 июля 2025 года Зеленский назначил Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.