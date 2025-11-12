Умєров прокоментував заяву прокурорів про те, що Міндіч мав на нього вплив

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров підтвердив, що мав зустріч із бізнесменом, співзасновником студії "Квартал 95" Тимуром Міндічем у період, коли очолював Міноборони.

Як пише Delo.ua, про це Умєров написав на своїй сторінці у Facebook .

"Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб — безпідставні", — наголосив Умєров.

Водночас він підтвердив, що мав зустріч із Тимуром Міндічем, на якій, за його словами, порушували питання щодо бронежилетів за контрактом.

"У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам, і жоден бронежилет не був поставлений", — підкреслив Умєров.

Міндіч мав вплив на Галущенка та Умєрова

Під час засідання суду у справі про корупцію в енергетичній сфері прокурор САП Сергій Савицький заявив, що підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Прокурор підкреслив, що підозрюваний Тимур Міндіч, користуючись "наявністю дружніх відносин із президентом України та зв’язками із чинними та колишніми посадовцями, вирішив незаконно збагатитися, організовуючи злочини в різних сферах економіки України".

Прокурор також підтвердив, що до справи був залучений колишній міністр національної єдності. Йдеться про Олексія Чернишова — ексвіцепрем’єра і міністра єдності України, якому вже повідомлено про підозру.

Національне антикорупційне бюро України в межах операції "Мідас" з викриття корупції в енергетиці називає керівником злочинної організації, яка створила корупційну схему з "відкатами" в "Енергоатомі", Тимура Міндіча.

Що відомо про кар'єру Рустема Умєрова

У вересні 2019 року Умєров був обраним народним депутатом від фракції "Голос". Також Умєров очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. За час роботи депутатом зареєстрував у співавторстві з колегами майже 100 законопроєктів.

Також був заступником керівника Постійної делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи.

7 вересня 2022 року він став очільником Фонду державного майна. 5 вересня 2023 року, на пленарному засіданні Верховна Рада звільнила Умєрова з посади, а 6 вересня підтримала подання президента Володимира Зеленського на його призначення міністром оборони.

18 липня 2025 року Зеленський призначив Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.