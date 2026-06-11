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Уничтожено 700 деревьев и 50 га леса: в Ровенской области разоблачили незаконную добычу янтаря

янтарь
В Ровенской области разоблачили незаконную добычу янтаря / Нацполиция

Национальная полиция Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачила масштабную схему нелегальной добычи янтаря в Ровенской области. Злоумышленники, имевшие разрешение только на геологоразведку, наладили промышленную добычу драгоценных камней для последующего сбыта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным следствия, недропользователи получили лесные участки во временное использование для проведения геологического изучения и разведывательных работ. Однако вместо предусмотренных проектной документацией буровых шурфов, дельцы развернули полноценный промышленный промысел.

Для добычи янтаря использовались кустарные мотопомпы и технология гидроразмыва грунта. Мощными струями воды злоумышленники размывали так называемую "голубую землю" (янтарноносный слой), после чего собирали камни с поверхности.

Такой метод гидроразмыва считается одним из самых разрушительных для экологии. Он приводит к полному изменению природного рельефа и уничтожению экосистемы.

В результате незаконной деятельности на площади около 50 гектаров полностью уничтожен плодородный слой почвы и более 700 деревьев разных пород.

В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к организации и функционированию нелегальной схемы, для привлечения их к ответственности и оценке нанесенного государству ущерба.

Фото 2 — Уничтожено 700 деревьев и 50 га леса: в Ровенской области разоблачили незаконную добычу янтаря
Фото 3 — Уничтожено 700 деревьев и 50 га леса: в Ровенской области разоблачили незаконную добычу янтаря
Фото 4 — Уничтожено 700 деревьев и 50 га леса: в Ровенской области разоблачили незаконную добычу янтаря
Фото 5 — Уничтожено 700 деревьев и 50 га леса: в Ровенской области разоблачили незаконную добычу янтаря
Фото 6 — Уничтожено 700 деревьев и 50 га леса: в Ровенской области разоблачили незаконную добычу янтаря

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины 13 марта провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добыче янтаря на Андрийковском участке в Житомирской области.

Автор:
Татьяна Бессараб