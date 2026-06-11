Знищено 700 дерев та 50 га лісу: на Рівненщині викрили незаконний видобуток бурштину

Національна поліція України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили масштабну схему нелегального видобутку бурштину в Рівненській області. Зловмисники, які мали дозвіл лише на геологорозвідку, налагодили промисловий видобуток дорогоцінного каміння для подальшого збуту.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, надрокористувачі отримали лісові ділянки у тимчасове користування для проведення геологічного вивчення та розвідувальних робіт. Проте замість передбачених проєктною документацією бурових шурфів, ділки розгорнули повноцінний промисловий промисел.

Для видобутку бурштину використовувалися кустарні мотопомпи та технологія гідророзмиву ґрунту. Потужними струменями води зловмисники розмивали так звану "блакитну землю" (бурштиноносний шар), після чого збирали каміння з поверхні.

Такий метод гідророзмиву вважається одним із найбільш руйнівних для екології. Він призводить до повної зміни природного рельєфу та знищення екосистеми.

Внаслідок незаконної діяльності на площі близько 50 гектарів повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та функціонування нелегальної схеми, для притягнення їх до відповідальності та оцінки завданих державі збитків.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України 13 березня провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області.