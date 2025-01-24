Уничтожили оборудование: компания "ОРИДЖИНАЛ СПИРИТ ЮА" обвинила силовиков в вандализме и нанесении ущерба на 84 млн грн

Компания "ОРИЖЖИНАЛ СПИРИТ ЮА" выступила с официальным заявлением по обыскам и обвинениям в незаконной деятельности, обвинив силовиков в целенаправленном уничтожении легального бизнеса.

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на заявление представителей компании.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Днепре якобы разоблачено нелегальное онлайн-казино с ежегодным оборотом более 50 миллионов долларов.

В компании заявляют о намерении инициировать громкий судебный процесс и добиться наказания для стражей порядка, причастных к уничтожению бизнеса.

"Мы категорически отвергаем обвинения. Действия правоохранителей, а именно национальной полиции — это открытый террор против честного бизнеса. История заключается в том, что наша компания занимается исключительно созданием видеоконтента для онлайн-игр, а не то, что они придумали. Их обвинения — полная чепуха. Мы только создаем видеоконтент для онлайн-игр и продаем его за границу, на азиатский рынок", — отметили в пресс-службе компании.

Это не первый случай давления на бизнес со стороны правоохранителей.

"Полтора года назад силовики уже приходили к нам. Тогда они тоже провели обыски, открыли дело, но, в конце концов, были вынуждены его закрыть, потому что не нашли ничего незаконного. Мы работаем легально, и они это знают. Но теперь ситуация повторяется. Их настоящая цель — не разоблачение нарушений, а рэкет и уничтожение честного бизнеса. Это полное беспорядок и настоящее преступление", - отмечают в компании.

Там также подчеркнули, что "ОРИДЖИНАЛ СПИРИТ ЮА" работает с 2021 года, является официальным лицензиатом КРАИЛ с самого начала своей деятельности, имеет более 80 сотрудников, инвестировала более 100 миллионов гривен и уплатила более 30 миллионов гривен налогов.

Однако эти факты не стали аргументом для силовиков, устроивших "масштабную спецоперацию" в офисе компании.

"Силовики ворвались в нашу студию с автоматами, создавая видимость какой-то грандиозной операции. Но зачем было это шоу, если у нас работают преимущественно женщины? Правоохранители испугали работников, грубо вели себя, уничтожали технику. В общем, был нанесен ущерб на 84 миллиона гривен. Они буквально разгромили". все, только унитазы не удалось вырвать, хотя пытались. зафиксирован, задокументирован и будет дополнительным доказательством в суде. Все причастные будут наказаны", - говорят в компании.

По словам пресс-службы, правоохранители действовали как вандалы, систематически уничтожая технику и оборудование под видом обысков.

При этом еще до завершения следственных действий в СМИ появились заявления, противоречащие принципу презумпции невиновности.

"Правоохранители, если их можно так назвать, забыли о презумпции невиновности и повесили на нас все возможные обвинения, даже не завершив следственные действия. Абсолютно надуманные обвинения. Они намеренно уничтожали наше оборудование и лишили нас даже возможности восстановления", — рассказали в компании.

Из-за действий силовиков десятки людей потеряли рабочие места, а государство – налоги.

"Мы подадим в суд. Из-за действий силовиков почти 80 человек попадают под сокращение, потому что дальше работать невозможно. Бизнес уничтожен. Но, как говорится, стадион так стадион. Мы это не оставим безнаказанным. Мы живем в свободной демократической стране, а не в Оркостане, где подобный беспредел является нормой", — заявили в пресс-службе.