Знищили обладнання: компанія "ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА" звинуватила силовиків у вандалізмі та завданні збитків на 84 млн грн

Компанія "ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА" виступила із офіційною заявою щодо обшуків і звинувачень у незаконній діяльності, звинувативши силовиків у цілеспрямованому знищенні легального бізнесу.

Про це інформує "ДС" із посиланням на заяву представників компанії.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що в Дніпрі нібито викрили нелегальне онлайн-казино зі щорічним обігом понад 50 мільйонів доларів.

У компанії заявляють про намір ініціювати гучний судовий процес і добитися покарання для правоохоронців, причетних до знищення бізнесу.

"Ми категорично відкидаємо звинувачення. Дії правоохоронців, а саме національної поліції — це відкритий терор проти чесного бізнесу. Історія полягає в тому, що наша компанія займається виключно створенням відеоконтенту для онлайн-ігор, а не те, що вони вигадали. Їх звинувачення — повна нісенітниця. Ми лише створюємо відеоконтент для онлайн-ігор і продаємо його за кордон, на азійський ринок", — наголосили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що це не перший випадок тиску на бізнес із боку правоохоронців.

"Півтора року тому силовики вже приходили до нас. Тоді вони теж провели обшуки, відкрили справу, але зрештою були змушені її закрити, бо не знайшли нічого незаконного. Ми працюємо легально, і вони це знають. Але тепер ситуація повторюється. Їхня справжня мета — не викриття порушень, а рекет і знищення чесного бізнесу. Це повний безлад і справжній злочин", — обурюються в компанії.

Там також підкреслили, що "ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА" працює з 2021 року, є офіційним ліцензіатом КРАІЛ із самого початку своєї діяльності, має понад 80 співробітників, інвестувала понад 100 мільйонів гривень і сплатила більше 30 мільйонів гривень податків.

Однак ці факти не стали аргументом для силовиків, які влаштували "масштабну спецоперацію" в офісі компанії.

"Силовики увірвалися до нашої студії з автоматами, створюючи видимість якоїсь грандіозної операції. Але навіщо було це шоу, якщо у нас працюють переважно жінки? Правоохоронці налякали працівників, грубо поводилися, нищили техніку. Загалом було завдано збитків на 84 мільйони гривень. Вони буквально розгромили все, тільки унітази не вдалося вирвати, хоча намагалися. Кожен їхній крок зафіксований, задокументований та буде додатковим доказом у суді. Всі причетні будуть покарані", — зауважили в компанії.

За словами пресслужби, правоохоронці діяли як вандали, систематично знищуючи техніку та обладнання під виглядом обшуків .

При цьому ще до завершення слідчих дій у ЗМІ з’явилися заяви, що суперечать принципу презумпції невинуватості.

"Правоохоронці, якщо їх можна так назвати, забули про презумпцію невинуватості й повісили на нас усі можливі звинувачення, навіть не завершивши слідчі дії. Абсолютно надумані обвинувачення. Вони навмисно знищували наше обладнання й позбавили нас навіть можливості на відновлення", — розповіли в компанії.

Через дії силовиків десятки людей втратили робочі місця, а держава — податки.

"Ми подамо до суду. Через дії силовиків майже 80 людей потрапляють під скорочення, тому що далі працювати неможливо. Бізнес знищений. Але, як кажуть, стадіон так стадіон. Ми це не залишимо безкарним. Ми живемо у вільній демократичній країні, а не в Оркостані, де подібне беззаконня є нормою", — заявили в пресслужбі.